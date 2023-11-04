Galatasaray dün 3 puanı aldı ama ondan daha önemlisi, Muslera'yı kaybetti. Ne kadar süre kaybettiğini bilemiyoruz. Daha ilk yarıda tüm kontrol Galatasaray'daydı. Fazla pozisyon üretemediler ama Zaha'nın dinamizmi ve attığı mükemmel bir gol vardı. İkinci yarıda da Zaha'nın golü Galatasaray'ı rahatlattı diyecektik ki aksilikler arka arkaya geldi. Muslera sakatlandı, ardından Kasımpaşa'yı maçta tutan golü geldi. Abdülkerim'den sol bek olmaz. Ne zaman çıkacağını, ne zaman dribbling yapacağını, ne zaman bindireceğini kestiremiyor. Nelsson ise kapris yaparcasına bir maç oynadı. Hatalar yaptı, bezgin oynadı. Torreira ve Boey dışında parlayan oyuncu yoktu.

Gelelim hakeme diyeceğim ama önce yayıncı kuruluşa gelmek lazım. İkinci yarıda taç çizgisi üzerinde Abdülkerim'in Kasımpaşalı oyuncuya bir darbesi var. Yavaş çekim göstermediler, tekrar etmediler. Kırmızımsı görünüyor ama bir kez daha görmediğimiz için fazla yorum yapamıyoruz. Arda Kardeşler'den çok iyi bir performans görmedim. Mesela ikinci yarıda Kasımpaşa'nın, Galatasaray'ın attığı golün hemen öncesinde penaltı beklediği bir pozisyon var. Nelsson itiyor mu, Gomis kendini mi bırakıyor? Bunu da farklı açılardan göremedik. Kötü niyetli olsam, illegal bir örgüt var, hakemler ve VAR hakemleri bunun üyesi, yayıncı kuruluşun içine de sızmışlar diyeceğim ama demiyorum. Abdülkerim'in rakibine yaptığı hareket kırmızı mı, sarı mı Türkiye göremedi. VAR gördü ki 'Kırmızı değil' deyip davet etmedi. Peki VAR gördüyse 85 milyonluk Türkiye bu pozisyonun tekrarını niye görmedi?