Hafta içi Manchester karşısında önemli bir dönüşü başaran Galatasaray, az kalsın dün psikolojik olarak bunun bedelini ödüyordu. Çok ciddi Şampiyonlar Ligi maçı sonrası dönüşlerde konsantrasyon ve motivasyon kaybı yaşanabiliyor. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın ortaya koyduğu futbolun mazereti yok. Galatasaray attığı goller dışında da hiç iyi değildi. İlk yarıda solda Kazımcan ile kanadı hiç kullanamadı. Sağda Tete etkili olamadı. Önemli hücum silahları olan Galatasaray'ın, ilk 45 dakikada ofansif olarak hiçbir şey yapamaması çok garip. İkinci yarıda yapılan Mertens, Barış Alper değişiklikleri biraz hareket getirdi. Sonradan da oyuna giren Bakambu, kilidi açtı. Daha sonra ise Ziyech bitirdi. Galatasaray, oynamadan 3 puanı alıverdi.

Pendikspor maç boyu çok akıllı oynadı, iyi kapandılar, kanatları iyi kontrol ettiler ve çok çabuk kontraya çıkmayı başardılar. Ama kalite farkı sonucu getirdi. Hakem Volkan Bayarslan iyi çocuk, hoş çocuk, fena da hakem değil. Ama ilk yarı Pendikspor'un şutunda Nelsson ceza alanı hemen dışında elle kesiyor, Volkan göremiyor. Yine aynı yarıda Kazımcan'ın ceza alanı yan çizgisinin hemen dışında Pendikli oyuncuya yaptığı açık faul görmezden geliniyor. Bu şu demek, "Adilim, tarafsızım ama bilinçaltımda büyük takımdan yanayım." İkinci yarıda ise havadaki topa Pendiksporlu oyuncuyla Bakambu'nun müdahalesi var. Her ne kadar Bakambu'nun rakibe teması olsa da ben böyle bir penaltının verilmesine karşıyım.