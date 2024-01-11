Kadıköy'de kapkara bir gece izledik... Tabii bu işin şakası. Konyaspor gibi belki ligimizde en iyi olmayan ama hatırı sayılır takımlarımızdan birine atılan 7 gol, takdire şayan… Kolay değil, daha üç gün önce G.Saray 89. dakikaya kadar çok zorlanmıştı. Ama Fenerbahçe ilk yarı beşledi, sonra da oyuncu değişikliklerini yapıp, şovuna devam etti. Dün gece için söylenecek taktikteknik hiçbir şey yok. Araya atılan toplar, ön direk, arka direk, neresinden bakarsanız bakın, Fenerbahçe'nin korkunç ayak sesleridir. Maça Dzeko'nun penaltısıyla başladı, ardından da gol oldu yağdı. Üstelik İsmail Kartal, daha üç gün önce 4 gol atan Cengiz'i kenarda bırakabilecek kadar kendine güvendi. Fred sahada, Dzeko sahada Fenerbahçe kısaca ofansif silahlarıyla her şeyi yapıyor. Yakaladı mı affetmiyor. Hem pozisyona giriyor hem de gol atıyor. F.Bahçe'nin en önemli zafiyeti, defansın göbeğiydi. İtalyan da gelince birçok şey rahatlamış oldu. Şunu söyleyebiliriz ki Fenerbahçe, Galatasaray'dan da favori olarak şampiyon adayı. Dün gece de attıkları goller, ortaya koydukları oyun, bunun en önemli ispatı. Hakem için söylenecek fazla bir şey yok. Öylesine ağır skorlu maçlarda hakem olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama Kadir Sağlam'ın verdiği ilk penaltı için söylenecek tek şey var. Zor karar, doğru karar ama VAR olmasa her hakemin vereceği bir karar değil.