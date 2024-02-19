A.Gücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım! Hakem Ali Şansalan’ın tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu

Ankara'da dün gece hiç kimsenin beklemediği bir şey oldu. Günler öncesinden 'Saha kötü, Ankara deplasmanı çok zorlu' gibi laflardan sonra baktık ki Ankaragücü diye bir takım yok! Aslında saha da söylendiği kadar kötü değildi.

G.Saray ilk 45 dakika mükemmel bir oyun ortaya koydu. 3 gol attı ama en az attığı kadar da kaçırdı. İlk gol Kerem Demirbay'dan geldi. Kullanılan kornerde Kerem kafasını vurdu, üst direk ve çizginin içine çarparak gol geldi. Hemen ardından Sanchez akan oyunda ceza alanı içinde bir golcü vuruşu ile ikinci golü attı. Aslında bir stoperin duran toplar haricinde bu tür bir gol atması alışılageldik bir durum değil. Daha sonra da Mertens'in kazandırdığı penaltı ile gelen İcardi golü maçı bitiriverdi.

Yeni transfer Köhn'ü beğendim. Bir 90 dakika ölçü olmayabilir ama iyi sinyal verdi. Kerem Aktürkoğlu haftalardır süregelen küskünlüğünü atmış, çok iştahlı oynadı. Ama Kerem Demirbay, yavaş yavaş 'Ben bir Bundesliga futbolcusuyum' diyor. Çok istikrarlı, çok dengeli oynadı. Sonuçta Galatasaray zoru başarmadı, kolayı başardı ve bir deplasman daha oldukça iyi bir oyunla geride kaldı.

Ankaragücü bizi çok şaşırttı. Maşallah pamuk gibi bir takım! Ali Şansalan iyi maç yönetti. Dengeliydi, faul tespitleri yerinde, penaltı kararı da doğruydu.