Galatasaray, sezonun en kötü 5-6 maçından birini oynadı. Fazla pozisyon bulmadı ama daha da önemlisi, Hatayspor'a bariz olmasa da pozisyon verdi. Rakibin rahat rahat üstüne gelmesini sağladı, hatta o kadar ki bazı Hataysporlu oyuncular 40-50 metre dribbling yapabildiler. Bunun sebebi, özellikle orta sahada yerleşim hatası ve kanat beklerinin yalnız bırakılması.

Mesela Köhn kötüydü, Demirbay tam olarak ne yapacağını kestiremedi, Zaha defansına yardım edemedi. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün. Galatasaray attığı gol dışında yok desek, yeridir. İcardi dirileşmiş. Kafayla golünü attı, hemen ardından da çok önemli bir pozisyonu harcayıverdi ama artık ne Fenerbahçe'nin ne de Galatasaray'ın puan kayıplarına tahammülü yok. Kimse de onlardan iyi oyun beklemiyor. Çok az hafta kaldı, önemli olan tek şey 3 puan. Aslında Hatayspor, Galatasaray gibi bir deplasmanda böyle kaliteli bir takıma karşı iyi oynadı. Yedikleri golde yerleşim hatası yaptılar ama onun haricinde baktığımızda iyi kapanıp çok da iyi çıkışlarla pozisyon bulmaya çalıştılar, yeterince de buldular.

Gelelim hakeme… Ali Şansalan iyi maç yönetti. Hatayspor'un ofsayt diye iptal edilen golü doğru karar. VAR biraz uzattı ama taçtan gelen top, kafayla kaleye yöneldiğinde Hataysporlu oyuncu ofsayttaydı. Muslera topu çeldi, ofsayttaki oyuncu da topu tamamlayarak golü yaptı. Ofsayt kararı doğru.