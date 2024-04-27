G.Saray için hayati derecede önemli maçtı. Kaybettiklerinde, F.Bahçe tekrar umutlanacaktı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Üstelik rakip Adana Demirspor. Özellikle ofansif yönden çok iyi top oynadı. İlk defa G.Saray'ın sol beki Köhn'ü bu kadar yol geçen hanı gibi gördük! Galibiyetin tartışmasız baş mimarı kaleci Muslera! Öyle toplar çıkardı ki ilk yarı, maç çok gitti geldi. G.Saray, ikinci yarıya iyi başlamamıştı ama Hakim Ziyech ile öne geçti. Tuhaf olan, Ziyech'in golünden önce Demirspor'un kaçırdığı %100'lük gol pozisyonu. G.Saray, Muslera'ya yıllardır çok şey borçlu ama dün gece bu borç daha da büyüdü.

Bu tür maçlarda 1-0 hele hele dün geceki performansa göre çok tehlikeli iken bu sefer sahneye Kerem Demirbay çıktı. Sıfırdan harika bir gol attı. Benim diyen futbolcu atamaz! Sonuçta G.Saray çok önemli bir virajı daha kazanarak döndü. Artık 'şampi' diyebiliriz. Bundan sonra G.Saray'ın şampiyonluğu kaybetmesi belki mucizelere bağlı. Üstelik genetiklerinde de bu tür kayıplar pek yaşanmamış. Fakat dün için Muslera'yı zirveye taşıdık ama İcardi, Köhn, birçok futbolcu beklenenin altındaydı. Hikmet Karaman'ı kutlarım. Çok iyi oynadılar. Ofansif olarak G.Saray'a böyle oynayan bir Anadolu takımı bu sezon yok.

Hakem Bahattin Şimşek, ufak tefek hatalar yaptı ama onu başarılı buldum. Oyunculara yaklaşımı kusursuzdu.