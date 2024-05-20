Bu maç Fenerbahçe'nin tarihinde çok önemli bir yer tutacak. 4-5 önemli oyuncularının eksikliğiyle geldiler, 75 dakika 10 kişi oynadılar, maç boyu rakibe fazla pozisyon vermediler ve Ali Sami Yen'de kazandılar. Kolay değil, bir puana Galatasaray şampiyon oluyordu. Şimdi iş, son maça kaldı. İlk devreye bakıyoruz, fevkalade bir Fenerbahçe var. Üstelik 21. dakikada Djiku atıldıktan sonra bile asla inisiyatifi rakibe vermediler. İkinci yarının hemen başı, Galatasaray baskıyı koydu. Topa çok fazla sahip oldu ama bir türlü pozisyon üretemediler. Derken bir yan toptan o tarihi gol geldi. Korner atıldı, Muslera boşa çıktı, top çizgi üzerinde Çağlar'ın önüne düştü, o da golü yapıverdi.

Şimdi Fenerbahçe taraftarı sormaz mı, 'Böylesine mükemmel, böylesine haysiyetli oynayabiliyorsunuz, üstelik bunu 75 dakika 10 kişiyle başarıyorsunuz peki Sivas'ta niye puan kaybettiniz? Konya'da niye puan kaybettiniz?' Onlar olmasaydı bugün belki de şampiyon Fenerbahçe'ydi.

İddia ediyorum, Real Madrid gelse, M.City gelse 75 dakika Galatasaray'ın karşısında 10 kişi oynasa maçı kolay kolay kazanamazdı ama Fenerbahçe kazandı. Maçın en kötüsü, hakem Arda Kardeşler. Neredeyse doğru bir kararı yok. Kartlar yanlış, fauller yanlış ve en önemli yanlışı ise daha önceden sarı kartı olan Djiku'ya gösterdiği ikinci sarıdan gelen kırmızı kart. Bırakın sarı kart olmayı, pozisyonda faul bile yok. Müthiş bir hata ve maalesef bu tür pozisyonlara VAR hakeminin karışma yetkisi de yok. F.Bahçe, tarihi geceyi skandal bir yönetim gösteren Kardeşler'e rağmen kazandı.