Dün gece 85 milyonluk Türkiye, her birimiz beşer yaş yaşlandık. Öldük öldük dirildik denecek maçlar varsa işte bu da bunlardan biridir. Sebebi çok açık, Gürcistan anlamsız şekilde Portekiz'i yeniyor, 10 kişilik Çekya bitime 20-25 dakika kala beraberliği yakalıyor ve bu dakikadan sonra yenebilecek kaza golü, turnuvadan elenmemize sebep olacak.

İlk yarı tüm kontrol bizdeydi. Rakibin bir kişi eksik kalması, bu tür maçlarda korkunç büyük avantaj ama biz bunu hiçbir zaman hissettiremedik. Üstelik ilk yarının sonunda da Çekya'nın kaçırdığı çok önemli bir pozisyon var. İkinci devre çok daha iyiydik. Pozisyonlar bulduk ve Hakan Çalhanoğlu ile öne geçtik. Dünyada her futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda ayak içiyle vurur, Hakan ise ayağının üst dışıyla vurarak uzak köşeyi buldu. İşte ne olduysa bu golden sonra oldu. Biz 'ikiyi, üçü buluruz' diye düşünürken Çekya beraberliği yakaladı. Faulle gelen bir gol, arkasından başlayan panik, umutlanan Çek futbolcular ve yaşanan kabir azabı gibi bir 20 dakika. Artık herkes bitsin diyordu, Çekler tüm riskleri alarak üzerimize gelirken sahneye Cenk çıktı ve işi bitiriverdi. Sonuçta son 16'dayız ve rakip Avusturya. Ama dün gece Çekler 11'e 11 oynasalar sonuç böyle olur muydu bilemiyorum.

Rumen hakem, Avrupa'nın en iyilerinden biri olmasına rağmen dün gece çok kötü maç yönetti. Uçana kaçana sarı kart vermek hakemlik değildir, otorite hiç değildir. Ayrıca bence yediğimiz gol faul. Çek oyuncu sırtıyla geriye doğru kaykılarak topa uzanmış Mert'i kale sahası içinde bozuyor. Rumen hakem golü verdi, VAR'dan da uyarı gelmedi.