Maç öncesi düşünüldüğünde Fenerbahçe için potansiyel tehlikeli bir karşılaşmaydı. Sözüm ona Rizespor, taş gibi bir takımdı ve tam hazır olmayan Fenerbahçe'ye sorun çıkarabilirdi. Ama dün gece hiç öyle olmadı. Çünkü Rizespor'da Gökhan adlı bir kaleci vardı. Onun yerine kaleyi bir maket ya da şişme balondan yapılmış bir kaleci koyulsaydı sonuç pek farklı olmazdı. İlk yarıda Fred'den bir gol yedi ki evlere şenlik. Şut çok sert değil, mesafe uzak, top köşeye gitmiyor. Sadece biraz falso alıyor, Gökhan da topu içeri alıyor. Oysa bu dakikalarda F.Bahçe iyi oynamıyordu. Bu tür deplasmanlarda ilk golü bulmak avantaj. 2. yarıda Gökhan olmasa belki Fenerbahçe ikinci golü de atamazdı. Dzeko sıfıra yakın açıdan vurdu. Gökhan yere yatmadı bile. Zaten Rize gibi bir takım karşısında deplasmanda ikinci golü buldunuz mu maç büyük oranda rahatlıyor. Geçen haftaki Göztepe maçı belki bir istisnaydı.

Bütün bunlara rağmen Fred'in Fenerbahçe'ye katkısı göz ardı edilmemeli. Adeta F.Bahçe'nin olmazsa olmazı. Dün gece hattrick yaptı, her ne kadar gollerin çoğunda Gökhan'ın hataları olsa da tarih Fred'in hat-trick'in yazacak.

Maçın hakemi özellikle ilk yarı önemli hatalar yaptı. Daha 4, dakikada Fred'e gösterdiği sarı kart manasız ve haksız. Ayaklar çarpışıyor. Oosterwolde'nin düşmesi ya da düşürülmesi pozisyonunda devam kararı verdi. Bence haklı, böyle basit bir penaltı olmamalı. Ama ilk yarının sonlarında Fred, Rize ceza alanına girdiğinde sol topuğuna darbe alıyor, penaltıydı.