Galatasaray, yine tarih yazdı ama bu sefer tersten. Düşünebiliyor musunuz, kendi evinizde oynuyorsunuz, ilk yarım saatte süper golcülerinizle 3-0 öne geçiyorsunuz, ardından maç 3-3'e gelip iki puan kaybediyorsunuz. Hata Okan Buruk'un. Rotasyon yaptın, bu kadar fazla rotasyon olmaz. Takım 3-0 öne geçti ama Kasımpaşa 3-0'dan sonra çok rahat Galatasaray'ın üzerine geldi.

Torreira'nın orta saha için ne kadar önemli bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Devre biterken Kasımpaşa'yı umutlandıran gol geldi ve ardından ikinci yarı neredeyse tüm inisiyatifi Kasımpaşa aldı. Topa sahip oldular, pas yaptılar, en önemlisi Galatasaray'ın üzerine rahat rahat geldiler. 80. dakikada penaltıyı aldılar ve bitime dakikalar kala da beraberliği kurtardılar. İkinci yarı mutlak Torreira alınmalıydı. Orta saha ne karşılayabildi ne top kapabildi.

Gelelim hakeme… Ben Oğuzhan Çakır'ı çok ama çok beğendim. İyi maç yönetti. Diyeceksiniz ki 'İki penaltı VAR yardımıyla geldi'. Doğru ama ilkinde hızlı şekilde hepimiz penaltı gördük. Oysaki yukarı kalkmış iki kolunun arasından top Jakobs'un göğsüne çarpıyor. İkinci penaltıda ise Jakobs kafaya sıçrıyor, top arkadaki Kasımpaşalı oyuncunun kafasını vurduğunda Jakobs arkaya bakıp kolunu açıveriyor. Hakem bunu da süzemeyebilirdi ve VAR yardımıyla bu sefer haklı bir penaltı geldi.