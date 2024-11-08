Fenerbahçe seyircisi çile çekmeye devam ediyor. Ezeli rakip Galatasaray, Tottenham'ı yenmiş Fenerbahçe ise AZ Alkmaar'a kaybediyor ve camia tekrar karışmaya başlayacak gibi gözüküyor. İlk yarı fena değillerdi. Dengeli oynadılar, rakibe pozisyon vermediler, özellikle Dzeko ve Maximin'le en az net iki gol pozisyonu buldular. İkinci yarı başlarken kendisinden kalite olarak aşağıda olan Alkmaar'ı yener diye düşünüyorduk ki çok tuhaf şeyler oldu. Pişmaniye gibi dağılan bir Fenerbahçe izledik. Yedikleri goller ağır defans hatasından. İlkinde Mert adamını kaçırdı, stoperler yerinde değil, Osayi'nin arkasına atılan topla da Alkmaar öne geçti. Hemen ardından Fenerbahçe bir penaltı kaçırdı. Nedendir bilinmez, neden En- Nesyri attı onu da anlamadık. Mourinho'nun amacı "Benim getirdiğim adam penaltıyı atsın"sa böyle rezalet olmaz. En-Nesyri penaltıyı kaçırdıktan sonra kalecinin hatasında takımına beraberliği getirdi. Fakat bütün oyun, bütün 45 dakika Alkmaar, Fenerbahçe'yi sürklase etti. Yedikleri bir ikinci gol var ki çizgi film gibi. Ya da kamera şakası. Koskoca Fenerbahçe bu ikinci gol gibi bir gol yememeli. Aldılar, verdiler, Becao'yu yatırdılar ve golü buldular. Bu tür maçlarda Mourinho sahada olmalı. Son 5 dakika art arda kumar oynadı. Bekleri çıkardı, üçüncü santrfor Cenk'i soktu ama olmadı. İşler F.Bahçe için iyi gitmiyor. Kırılganlık çok rahatsız edici. Belki bundan sonra ki maçları kazanıp ilerleyebilirler ama görüntü iyi değil.