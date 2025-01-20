Dün gece Adana'da puan farkı 6'ya indi… Fenerbahçe böyle farklı kazanmış olmasına rağmen hâlâ tat vermiyor. Özellikle ilk yarıda Fenerbahçe diye bir takım yoktu. Bu yarıda En-Nesyri'nin direkten dönen topu var ama Demirspor'un da ilk yarının son dakikalarında kaçırdığı çok önemli bir pozisyon var. Bu yarıda Fenerbahçe ne kanatları kullandı ne şut attı ne araya oynayabildi… Ne olduysa ikinci yarı Tadic'le oldu. Tadic, Fenerbahçe için çok ama çok önemli bir değer. İkinci yarıda 5 dakikada maçı bitiriverdi. İlkinde Tadic soldan geldi, En-Nesyri mükemmel vurdu. İkincisinde yine Tadic arkası dönük yüksek bir top attı, En-Nesyri kafayla tamamladı, ardından da zaten Dzeko üçüncü golü atıp maçı bitiriverdi. Bütün bunlara rağmen acaba Adana Demirspor 10 kişi kalmamış olsaydı skor bu kadar rahat olur muydu? Bilemeyiz ama ne İrfan Can ne Szymanski ne Fred geçen yılki formlarında değiller.

Hakem için rezalet bir gece… Danimarkalı VAR hakemi olmasa Halil Umut Meler denen kişi sahada yok. Fenerbahçe'nin iki golü VAR'dan iptal edildi. İkisi de doğru. İkisinde de gol öncesi fauller var. Gelelim kırmızı karta. Karar doğru ama geçen hafta daha ağırını Konya'da Dzeko yapmıştı. Kırmızı kart görmemişti.