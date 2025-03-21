Play-off'lara iyi başladık. Zaten kadroya baktığımızda ofansif anlamda çok iyi oyuncularımız var. Sadece gerçek anlamda bir santrforumuz eksik. Dün gece bu Barış Alper'le giderilmeye çalışıldı ama olmadı. Ama Orkun olsun, Kerem olsun, Hakan ve Kenan Avrupa'nın önemli takımlarında oynuyorlar. Dün geceye çok iyi başladık. Özellikle Abdülkerim'in defansın arkasına attığı uzun toplarla etkili olduk, bu arada da Orkun'un iyi vuruşuyla da öne geçtik. Ne olduysa bundan sonra oldu. Bir kere saçmaladık, orada da Macarların golü geldi. Kaleci Uğurcan, defans oyuncularımız çıkarken kaptırdılar, dönüşü de Macarların golü oldu. İlk yarının sonlarında Macarlar çok çabuk çıkarak pozisyonlar yakaladılar. İkinci yarıya durgun başladık. Hatta dakikalar ilerledikçe iyi oynamıyorduk ki Kerem'in golü geldi. Oğuz Aydın'a bir parantez açmak lazım… Maşallah çok iyi bir çıkış yakaladı. İlk iki gole de asist katkısı verdi. Ardından Türk futbolunun sorgulaması gereken bir gol atıldı. Kerem'in göğsüyle yumuşatıp, İrfan Can'ın attığı harika gol. Burada tartışılması gereken Fenerbahçe'nin geçen sezon en iyilerinden biri olan İrfan Can'ın F.Bahçe'de hemen hemen hiçbir süre almıyor olması. Ama attığı golle belki de turu getirdi. Rövanş için iki farklı skor yeterli. Ama tur kesin mi? Kesin diyemeyiz. muhakkak ki çok büyük bir avantaj yakaladık. Maçın Slovak hakemi tek kelimeyle mükemmeldi. Bizim hakemlerin böyle hakemlerden ders alması gerek.