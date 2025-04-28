Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor. Eyüpspor daha iyi başladı. Defansın arkasına attığı toplarla fazla pozisyon bulmasalar da Galatasaray'ı kısmi zorladılar. Ta ki bu sezonun en iyi duran top kullanan takımı olan Galatasaray'ın golü geldi. Kornerde Osimhen yükseldi, kafayı vurdu, arka direkte de Sallai tamamlayıp takımını öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında da son haftaların golcü ismi Torreira ikinci golü atıp Eyüp'ün tüm direncini yok etti. Sonra Osimhen sahneye çıktı. Zaten hep sahnedeydi ama Galatasaray'ın 3. golündeki topu alışı, rakibin üzerinden kaldırışı, dönüşü ve vuruşu tam bir süper star hareketi. Maç biterken de İspanyol Milli Takımı'nın direkt santrforu ama ne garip Galatasaray'ın yedek gücü Morata da gollerini atıverdi. Sonuç olarak Galatasaray riske etmeden, fazla pozisyon vermeden artık kazanmayı başarabiliyor. Paldır küldür oynamıyor, rakibine az pozisyon veriyor ve hedefe devam ediyor.

Gelelim hakeme; bir iki hata yaptı. Örneğin Osimhen'e soldan giderken yapılan faülü görmedi. Görse sarı kartı da vermiş olurdu. Ve gelelim Türk hakemliğine bakışımıza; Caner bir kornerde rakibini çekip itiyor. Aynısı haftalar önce Skriniar'a yapılmıştı. Orada penaltı verildi. Ama dün gece penaltı verilmedi.