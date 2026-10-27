Fenerbahçe için hatta İsmail Kartal için bundan sonra kötü günler başlıyor… Skor sizi asla yanıltmasın. Galatasaray maçı rahatlıkla 4-5 yapabilirdi ama sahanın yıldızı Ederson bu farkı engelledi. Hele bir ilk yarı var ki Fenerbahçe gibi bir takım sahada yok. Top sürekli Galatasaray'da, Fenerbahçe kazandığı topu Galatasaray'a teslim ediyor ve yapılan hatayla da Galatasaray ilk golü buluyor. Uzun topta Osimhen'i bir an için boş bırakmanın bedeli, Galatasaray'a golü getiriverdi. Ardından devre bitiyordu ki bu sefer Osimhen'in şans golü geldi. 45. dakikada Sanchez vurdu, top auta gidiyordu Osimhen'in kafasına çarptı ve gol oluverdi. İkinci yarı maçı izleyen hemen herkes farka gidecek diye düşündü ama hiç de öyle olmadı.

Fenerbahçe, İrfan Can'la belki de yılın golüyle skoru 2-1'e getirdi. 2-1 demek morallenmek demek, 2-1 demek Fenerbahçe'nin direncinin yükselmesi demek… Bu arada Galatasaray yine art arda goller kaçırırken o kötü oynayan Fenerbahçe son saniyede beraberliği kurtarabilirdi. Bir karambolde top gitti geldi, Lukaku'nun suratına çarpıp auta gidiverdi. Sonuçta bir kez daha gördük ki Fenerbahçe'de, oyunu organize edebilecek, gereğinde şut çekebilecek bir tane oyuncu yok. Fenerbahçe tarihi farktan kurtulduysa Ederson'a dua etsin. Ve yine hakem Atilla Karaoğlan maçı Galatasaray'ın kazandığına dua etsin. Çok kritik iki hatası var. Maçın başında Skriniar'a net sarıyı vermedi. Verse ikinci sarıdan oyun dışı kalacaktı. İkinci yarıda da Batrakov'a yapılan net faulü tespit etmedi ya da edemedi. VAR müdahalesi olmayınca da penaltı kaynadı gitti.