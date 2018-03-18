RIDVAN DİLMEN

En başından söyleyeyim, dün gece Galatasaray 19. yılda Kadıköy geleneğini bozabilirdi. Türkiye'deki en iyi iki kaleci diyebileceğim Muslera ve Volkan iyi oynadı ama oyuncular stres içinde kör dövüşü yaptı.

Berbat bir maç izledik. Şuursuz hücumlar, ani kontrataklar. 90+3'te Tolga vuramadı. Fenerbahçe'nin 19 yıllık geleneği bozulabilirdi.

Aykut Kocaman maç önü de sonu da hep rakibe göre oynadı. Sadece son bölümde lig durumuna göre değişiklikler oldu. Fernandao, Valbuena, riskler sadece 20 dakika alındı. Ya herro ya merro oldu. Fatih Terim kaçan gollere üzülüyordur ama 0-0'a Florya'dan Kadıköy'e gelmezdi.

Kaybetmeden dönmek önemliydi.

Büyük bir atmosfere karşın öylesine kötü bir oyun oynandı ki… Fenerbahçe'de evdeki hesap çarşıya uymadı, ilk yarıyı hemen hemen sıfır pozisyonla tamamladı.

Mehmet Ekici duran top kullanır, Soldado da Maicon-Serdar ikilisini zorlar diye düşünmüştü Aykut Kocaman. Fenerbahçelilerin tek tesellisi "En azından yenilmedim" diyecek ama büyük resimde 6 puan geride kalan, ikili averajı alamayan bir Fenerbahçe tablosu var. Volkan dün vasat oynasa Fenerbahçe 19 yıl sonra sahasında yenilirdi.

Galatasaray korkmadan, kora kor oynamaya çalıştı.

Sadece birkaç dakika dağılıp kriz yaşadılar. Bence 3-4-3'e yakın bir dizilişle oynadı Terim, Fernando-Serdar-Maicon bir üçlü oldu. Fernando'nun sakatlığı sonrası göbekte ikiliye döndü. Fatih hoca hem zamana hem kazanmaya oynadı. Tolga'dan sonra sürprizlerin adamı Sinan'ı oyuna soktu, 2-3 tane de tehlikeli akınlar yaptı.

Galatasaray taraftarı mutludur. Haklı olarak... Tudor'lu dönemdeki liderlik gibi değil şu andaki. Fatih hoca sonuna kadar götürmeye çalışacaktır.

Gördüğüm en berbat derbilerden bir tanesiydi. Volkan'ı ve Muslera'yı ayrı bir yere koyuyorum.

Fenerbahçe'nin bulduğu tüm pozisyonlar Galatasaray'ın hatalarındandı.

Hakikaten üzücü bir oyun ama Fatih Terim'i yürekli oyunundan dolayı tebrik ederim.

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Bitmiş okeye dönüyor!

Bana düdük versen Bülent Yıldırım'dan kötü yönetmem şu haliyle. Görüyor, vermiyor. Baktığımız zaman Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a göstermedikleri, verilmeyen penaltılar… Fernandao'nun verilmeyen golünü de yardımcı verdirtmedi, yarım metre ofsayt pozisyon. Bülent Yıldırım bitmiş, okeye dönüyor. Bence emekli olsun, MHK'ye girsin, güzel güzel atamalar falan yapsın. Neustadter, Mehmet Ekici'ye maçın başında sarı kart var. Mehmet'in iki kartlık hareketi daha var, kartsız çıktı maçtan… Neustadter'e o kartı vermemek de neyin nesi, 2. dakikada olunca kart yok mu futbolda? Fernando'nun direkt bir kırmızı kartı var. Serdar zorla penaltı yapmaya çalıştı. Bence biri net, birisi de tartışılır. Bülent Yıldırım zekice, kurnazca bir maç yönetti kendince. Sarıları bile uzatmalarda yalandan gösterdi. İdare etti, berbat bir oyuna berbat bir yorum kattı.