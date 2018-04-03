RIDVAN DİLMEN

Bizim takdir anlayışımız pek yoktur. "İyi ama…" diye başlayıp önce kötüyü anlatırız. Trabzon iyi değildi, Kayseri çok kötüydü ama burada Galatasaray ile Fenerbahçe maçlarını iyi oynadılar. Hatta Fenerbahçe oyunun sonunda uzatmaya giderken golü yaptı. Saçma sapan gelebilir birilerine ama niye 2 dakika uzatıldı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı, var... 6 puanlık fark var zaten, ikili averaj da yok lider Galatasaray'la. Yarışta bir golün bile önemi var. Üstelik Fenerbahçe fikstür olarak rahatladığı bir ortama girecek.

Fenerbahçe geleneğinin dışına çıktı, deplasmanda evinde topladığı puandan daha çok toplamış. Galatasaray taraftarı ortada, yalnızca bir kez puan kaybettiler bu sezon. Bir gerçek var ki taraftar gücü Kadıköy'de, Vodafone Park'ta ve TT Stadı'nda en büyük güç... Oyuna gelirsek; Varela savunması hiç olmayan bir oyuncu. Varela'nın tek başına bir kanadı savunması mümkün değil. Güray fena bir oyuncu değil, oynayabilir ama üçlü savunma bu iki oyuncuyla oynanmaz. İki tane savunma arkası koşusu, bir şutla devreye 3-0 girersin. Dörtlüye döndün ama Mendes, Varela, Deniz, Umut önde oynuyor. Boldrin de gelmiyor, tek başına Şamil var. Vedat çaylak bir kaleci, heyecanlı, ona saygımız var ama hocaları muhtemelen dedi ki, "Beyler kaleyi görünce vurun." Kayserili oyuncular da adeta nakavt oldular.

Fenerbahçeli oyuncular bu maçı en azından final havasında gördüğünü, işin içinde kalmak istediğini göstermiş oldu. "Kendi işimi yapayım da ne olursa olsun" diyor. Fikstürü oldukça rahat artık Fenerbahçe'nin… İç sahada 25 puanda kalmış Fenerbahçe. Bu normal bir şey değil. Lider Galatasaray 40 puan almış. İç sahaya baksan şampiyonlukla uzaktan yakından alakası yok. Galatasaray geleni gideni yenmiş derbi haricinde. Fenerbahçe'nin iç ve dış saha averajı aynı olur mu? Bu aslında çok çarpıcı bir örnek… Aykut Kocaman'ın takımları kısırdır. Dünkü gollerle Fenerbahçe santrforları 12 gol oldu, Gomis tek başına 26 tane atmış. Düşük tempolu bir takım olarak oyun tarzı da deplasmanda fark yaratacak bir durum değil. Buradan ders çıkarması gereken bir kişi de Aykut Kocaman. Farklı formatlar geliştirmeliydi iç saha için.