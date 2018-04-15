RIDVAN DİLMEN

Geç buldu Sivas golü... 70'lerde, hatta 80'lerde bulmuş olsa farklı olurdu. Fenerbahçe'nin süratli oyuncuları yok. Çok düz ama süratli bir oyuncu da olabilir misal ama yoktu. Fenerbahçe puan kaybı için çok uğraştı ama beceremedi. Fenerbahçe iyi başladı, Sivas dengeledi biraz ama ardından peş peşe goller geldi. Soldado'nun üçüncü golü yapamaması ikinci yarının seyrini değiştirdi. Sivas, Robinho'yu oyuna aldıktan sonra riski aldı ve pozisyonlar buldu. Samet Aybaba bence riski biraz daha erken alabilirdi. Emre ile Bifouma geriye dönmedikleri için Hasan Ali ile Şener de hücumlara çok rahat katıldı. Aatif, Sivas'ta usta olarak oynuyordu, şimdi pek risk almadan, takım oyuncusu olarak oynuyor ama topa iyi vuran bir oyuncu. Sezonda 8-10 golü bulmalı.

Sivas da bekleyip kontratağa gideyim diye düşünmüş, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı böyle yenmişlerdi. Hataya zorladılar ama hesaplayamadıkları iki gol yediler. Kontra oynarken bekleri rakip hücumcularla yalnız bırakmamalısınız.

İkinci yarıda roller değişti. Fenerbahçe arkada bekleyip hızlı çıkmak istedi ama topsuz hızlı oyuncusu yok. Toplu da pek yok gerçi... Sivas da öne çıktı. Enteresandır, arkada beklerken 3-4 kere adam kaçırdı Fenerbahçe savunması. Volkan'ın çıkardığı en az 4-5 pozisyon var kısa mesafeden. Fenerbahçe bu dörtlüsüyle iyi bir savunma hattına sahip aslında. Volkan da Kameni deneyiminden iyi bir ders almış, kaleyi bir daha vermek istemediği görülüyor.

Aykut Kocaman, rakipleri kadar şansı olduğunu kendi dünyasında görüyordur ama taraftarda anlamsız bir güvensizlik var. Aykut hoca uzun mesafe hocası...

Fenerbahçe'ye baktığımızda ikinci yarıdaki performansı her daim daha fazla... Kendi hatalarından da döndü. Deplasmanda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin içeride 3 maçı var ama artık 'ev sahibi' olmalı. 20 binlere oynanmamalı. İçeride üç maç, Beyoğlu'nda Kasımpaşa deplasmanı, bir de Karabük... 'Onu yenseydi', 'Bunu yenseydi' demenin alemi yok, onu Galatasaray için de diyebilirsin. İtalya hariç Avrupa'da işler çoktan bitti. Renkli, zevkli, heyecanlı bir lig oluyor.