FATİH DOĞAN

Mahmoud Ahmet İbrahim Hassan 7 numaralı formasıyla karşımızda... Nam-ı diğer Trezeguet.. Günlerdir kamuoyunu "Kasımpaşa en büyük silahını Beşiktaş maçı öncesi başka takımlarla görüşme yaptığı için kadro dışı bıraktı" tartışmaları meşgul etti. Özrün mahiyetini kestiremiyorum ama gördüğüm kadarıyla sahanın en iyisiydi.

Özellikle Kasımpaşa'nın 2-0 önde kapattığı ilk yarıda Beşiktaş orta sahasını dağıttı, oyun aklı ve çapraz koşularla savunma kademesini perişan etti. Şut ve ortalarıyla takımını rahatlattı. Eğer yaptığı bir özürse etkili yaptı. Takımının yükünü sırtladı.

Buna karşın Beşiktaş orta sahası top yapmakta zorlandı. Güneş, Necip'i stopere çekip Atiba-Medel-Dorukhan'la orta sahayı kalabalık tutarak başlamayı tercih etti. Aşırı defansif tercihin doğru mu, yanlış mı olduğunu görmeden 1. dakikada Çakır'ın VAR'a bakıp Beşiktaş'ın golünü iptal etmesi bir tarafa, sevinirken Dorukhan'ın sakatlanıp oyundan çıkması 2. bir darbe oldu ve planlar değişti. Orta sahada Atiba ve Medel ikilisi, defansta Necip beklenen konsantrasyon ve dinamizmden çok uzaktı. Güneş defansta joker oyuncularının yerini değiştirdikçe kademeler karışıyor ve sahada birbirini tamamlayan değil, birbirine pozisyon anlatan görüntüler izlemeye başladık.

Ne kadar trajikomik bir durum...

Babel'in 70'de maç 2-1'ken Ramazan'la karşıya kaldığı pozisyonda topu dışarı atması, Beşiktaş'ın kırılma anıydı. Zaten sıradan, ruhsuz ve dağınık oynayan Beşiktaş bundan sonra iyice kırıldı. Trezeguet, Diagne, Pavelka başta olmak üzere daha akıllı oynayan Kasımpaşa haklı bir farka gitti.

Beşiktaş giderek ruhunu ve üstünlük duygusunu kaybediyor.

Devre arasında Dorukhan gibi hırs ve ruh katacak oyuncular takviye edilmez, motivasyonunu kaybetmiş oyuncular gönderilmezse Beşiktaş iyice sıradanlaşır. Sıradanlaşan takım da şampiyon olamaz..