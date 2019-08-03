Liglerde erteleme yok, süper kriz bitti

2019-2020 sezonunun başlamasına kısa süre kala Süper Lig karşılaşmaları için Türkiye Futbol Federasyonu, kulüpler ve beIN Sports anlaşmaya vardı. 500 milyon dolarlık yayın bedeli 410’a düştü

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun başlamasına kısa süre kala yayın bedeliyle ilgili yaşanan krize sonunda çözüm bulundu. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un indirim talebinde bulunması üzerine başlayan tartışmalar bitti. Dün önce Kulüpler Birliği ile bir araya gelerek temsil hakkını alan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, ardından beIN Sports'la masaya oturdu ve 500 milyon dolarlık yayın bedeli 410 milyon dolara indirilirken, maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

2017'DE REVIZE EDILMIŞTI

Yayıncı kuruluş ile kulüpler, yayın bedeli üzerinde 2017 yılında da bazı değişiklikler yapmıştı. 21 Kasım 2016'da Digitürk ile yıllığı 500 milyon dolar + KDV'den 5 yıllığına yapılan anlaşma 1 yıl sonra yayıncı kuruluşun talebi üzerine revize edildi. Buna göre bu bedelin yarısı yani 250 milyon dolar, 3.26 kurdan TL'ye çevrilerek, geri kalanın o sene için mevcut kurdan ödenmesi konusunda uzlaşılmıştı (kura her sene TEFETÜFE oranında zam yapılması şartıyla).

Bu yıl ise beIN Sports, kalan 250 milyon doların da kurun sabitlenerek TL'ye çevrilmesini talep etti. Dün son yapılan görüşmede 2017'deki düzenlemeyle 500 milyon dolardan yaklaşık 448 milyon dolara düşen yayın bedeli, yeni yapılandırmayla 410 milyon dolara indirildi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Kulüplerimizle bu süreçte sürekli istişare yaptık ve çözümü ortak bulduk. Digiturk ile yol arkadaşlığımızın uzun yıllar süreceğine inanıyoruz" diye konuştu.