FATİH DOĞAN

Maçın ilk 35 dakikası, "Siyah-Beyazlı takım çok arzulu. Oğuzhan da kendini toparlamış..." dediğimiz anlardı.

Ne var ki 38. dakikada öyle bir hata yaptı ki Braga'nın golünü hazırladı.

Golle sonuçlanan bu pozisyona kadar Braga'nın ne net bir pozisyonu, ne de net oyun üstünlüğü vardı. 6 oyuncusu sakat olmasına rağmen ilk 45 dakika daha önde oynayan 2 topu direkten dönen Beşiktaş'tı. Bir hatanın bedeli ağır oldu, takımın dengesini bozdu. Oğuzhan, yüksek maaşlı 5 yıllık sözleşmeyi uzattığı o günden bu yana mıknatıs gibi olumsuzlukları üzerine çekiyor. 61'de Oğuzhan'ın yerine geleceği aydınlık olan genç Kartal Yılmaz'ın girmesi gecenin ironisi.

Buradaki şansızlık ise Abdullah hocanın yedek kulübesindeki alternatifsizliği.

Ağrıları olan Atiba'nın, G.Saray maçı öncesi oynayabileceğine de ihtimal vermiyorum. Sağ bek Necip'in yerine Umut Nayir'ın forvete alınması, Güven'in sola geçmesi işe yaradı.

71'de Umut'un beraberlik golü geldi. Ljajic 72'de kendi aldığı penaltıyı direğe atmasa Beşiktaş 2-1'i bulacak ve hava değişecek.

Biri penaltı 3 topu direkten dönmenin ağır şansızlığını ya da beceriksizliğini yaşayan Beşiktaş, Braga'ya bu sefer Caner'in hatasıyla 2 gol atma fırsatını verdi. 2 hata 2 gol ve tribünlerde yükselen ıslıklar ve "Avcı istifa" sesleri... Tamam kalite sorunu var, takım çok iyi değil, tamam oyuncular hatalı, vasat. Evet sistemde uyum sorunu var ve Avcı'nın performansı da kötü. Ancak sezon başından bu yana bu kadar terslik bu kadar şansızlık olur mu? Beşiktaş rakiplerini yenmek istiyorsa önce bu şansızlığını ve uğursuzluğunu yenmeli!