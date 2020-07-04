FATİH DOĞAN

Başkan Çebi'nin özellikle bir önceki yönetimi hedef alan açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?



YALNIZ ADAM ÇEBİ

'Bırakmam Seni' kampanyası Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çağrısı değil, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün çağrısı.. Borç 3 milyar TL'yi aştı ve radikal tedbirler alınmaması halinde kontrol edilemeyecek seviyeye geldi. Bu nedenle camianın kongrede sandıklardan kazanarak çıkmış Beşiktaş'ın başkanının çağrısına destek olması şart. Çebi'nin açıklamaları ilk dinlediğimizde şaşkınlık uyandırıyor… İnsan ister istemez, "Tarihi farkla seçilmiş bir başkanı, hele bir de bu kadar sorunla uğraşırken kim ibra etmez ya da kimin ibra etmeme gücü var?" diye düşünüyor. Ben, Çebi'nin söylemlerini, "Bu kampanyada yalnız bırakılıyorum. Ben bu yükün altına girmişken karanlık tünelden çıkmak için daha fazla desteğe ihtiyacım var" olarak algıladım. Bu sözlerden ibra sorunu yaşadığını ya da yaşayacağını değil, Ahmet Nur Çebi'nin yalnız bir adam olduğunu anlıyorum.



Elneny olayını değerlendirir misiniz?



YÖNETİM BAŞARILI

Elneny, ligi tamamlaması için Arsenal'deki gibi temmuz maaşının ödenmesini istiyordu. Bütün futbolcularından, UEFA'nın önermeleri ve TFF'nin tavsiyeleriyle pandemi indirimi talep eden Beşiktaş yönetimi sıkıntı yaşıyordu. Bunun kaynağı Elneny'nin ücreti değil. Yönetim, "Elneny'ye bu parayı ödersek, diğer futbolculardan indirim talep edemeyiz" çıkmazındaydı. O yüzden Beşiktaş, Elneny'yi para ödemeden ikna etmeye çalıştı. Bir Onyekuru vakası Beşiktaş'ta da yaşanabilirdi. Ancak Elneny kaçıp gitmediğine göre Beşiktaş yönetimi başarılı oldu. Bence iki tarafın da beklentilerinde hak payı var.