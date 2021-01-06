FATİH DOĞAN

Lige kötü başlayan Beşiktaş, şimdi lider… Sizce koltuğunu koruyabilir mi?

Sezonun ilk haftalarını hatırlayalım. Transfer süreciyle birlikte Fenerbahçe ve ilk haftalarda Galatasaray ekseriyet tarafından şampiyon ilan edilmişti. Karamsarlık BJK camiasının bir bölümünü de etkisi altına almıştı. Beşiktaş oynamadan adeta mezara gömülmüştü. Hem bu sütunlarda hem de TRTSPOR'daki programımda defaatle "G.Saray ve F.Bahçe'ye yapılan övgülerin, iltifatların KDV'si Beşiktaş'a yapılsa yarışın içinde olurlar" demiştim. Hatta "Beşiktaş'ın 11'i şampiyon olabilir" sözüm üzerine bazı dostların alaycı bakışları dün gibi aklımda... Beşiktaş bugün lig lideri. Bütün hesapları bozdu. Ligin dengelerini altüst etti. Herkesin futbolunu alkışladığı bir ortamda hak ederek koltuğa oturdu. 81 hafta sonra liderlik koltuğuna oturmak zor oldu ama liderliği sürdürmek daha zor... Beşiktaş bu zoru başarabilir mi? Geldiği yere ve şartlara bakılırsa bunu başarabilir. Ancak bunun tek şartı kadronun güçlendirilmesi. 40 maçlık uzun ve meşakkatli yolda 14 iyi oyuncuyla yarışı tamamlamanız mucize olur. Bu yüzden kaliteli kadro, alternatifli kulübe gerekiyor.



Şampiyonluk gelirse rakamı kendisi yazar





Beşiktaş, Sergen Yalçın'a hemen imza attırmalı mı yoksa sezon sonunu mu beklemeli?

Sergen Yalçın kağıda imza atmadı. 25 bin kişinin önünde kalplere attı. Oynadığı maç sayısı itibariyle en çok puanı toplayan teknik adam. Diyelim ki başarısız oldu. 5 yıllık kontratı olsa bırakır gider. Başarılı olur, Beşiktaş'ı şampiyon yaparsa kimse ona sözleşme uzatamaz! Rakamı kendi yazar. Önerileni değil istediğini yazar. Hal böyleyken hem Sergen Yalçın hem de Beşiktaş yönetimi için imzayı gündeme getirmenin pek anlamı ve faydası olduğunu düşünmüyorum



Transfer şart



Beşiktaş'ın transfere ihtiyacı var mı? Varsa takviyeler hangi bölgelere olmalı?

Limitler açıklandı. Gelirler pandemi dolayısıyla %35 azaldı. Beşiktaş'ın, satmadan takıma 2-3 tane iyi takviye yapma şansı yok. Öncelikle takıma yük olan Boyd, Mirin, Lens ve Douglas'tan kurtulup bütün desteğe rağmen verim alınamayan Adem Ljajic'in gönderilmesi gerekiyor. Ljajic giderse 3 mevkiye ihtiyaç var.

1- Aboubakar'ı yarıştıracak bir golcü. Cenk Tosun biçilmiş kaftan.

2- Ljajic'in yerine kapanan takımlara karşı çilingir görevi görecek bir yetenek. Talisca demeye dilim varmıyor! Maxim, Bakasetas gibi...

3- Marcelo tarzı lider bir stoper. Kalede risk olsa da yabancı kontenjanından dolayı bu riski alınabilir görüyorum. Bunlar Beşiktaş'ın elini güçlendirecek ve şampiyonlukta daha iddialı kılacaktır.