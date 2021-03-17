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FATİH DOĞAN
17 Mart 2021, Çarşamba FATİH DOĞAN

Kupalara Kartal pençesi

Türk futbolunun en önemli, en kritik derbilerinden biri bu pazar ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Derbi haftasında; bir tarafta F.Bahçe'den hakemleri, özellikle VAR'dakileri hedef alan ağır ithamlar! Diğer tarafta buna karşın "İddia sahipleri belgesini koysun, ispatını yapsın, eyyam yapmasın!" edasıyla konuları resmen Cumhuriyet Savcılarına havale eden TFF... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin ilk yarıdaki derbi öncesi "Hakemin Koç Grubu'nda çalıştığı yönünde iddialar geldi!" çıkışına atıf yapan bir "Algıda rövanş" hamlesi mi? Bilinmez ama ortalık yangın yeri!
Siyah-beyazlılar Türkiye Kupası yarı finalinde maçına öz güvenli çıkmasına ve ilk yarı goller bulmasına rağmen maça derbinin gölgesi düştü.
Rakibi kendi yarı sahasına kapatan, sadece golcüleriyle değil bekleri hatta stoperleriyle de ablukaya alan Beşiktaş, ilk yarıdaki oyunun ödülünü 'ın kalite akan golü ve Vida'nın kafasından gelen 2. golle aldı.
İkinci devre fotoğraf değişti. Darbe alan Aboubakar'ın riske edilmeyip çıkarılması anlaşılabilir. Ancak 2-0'ın etkisiyle Beşiktaş'ın temposu zayıfladı, Başakşehir cesaretlendi. Utku'nun tecrübesizliğiyle Deniz ile golü de buldu. Düşen orta sahayı ilk golün asistini yapan Oğuzhan yerine Atiba'yı alarak destekleyen 'ın tempoyu yükseltmesi gerekirdi.
'ın 77'de Aleksic, Giuliano ve Crivelli'yi aynı anda oyuna alması erken ödüle dönüştü. Giuliano'nun, Deniz'in asistinde golü oyuna girdiği dakikada atması oyuna denge getirdi.
Sergen hocanın Dorukhan yerine Ljajic ve Rıdvan yerine N'Sakala takviyeleri maçın uzamasının önüne geçemedi. Birinci uzatmada 'in pasında Larin'in golü kupaya atılmış Kartal pençesi gibiydi.

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