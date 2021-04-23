FATİH DOĞAN

"…Bu senenin şampiyonu Beşiktaş olacaktır. Hiç kimse inanmak istemiyor. Ama ben inanıyorum. Olmayacağını bekleyenler şaşıracak…"

Bu sözler Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye ait… Ama dünkü basın toplantısından değil. 10 Eylül 2020'de söylemişti. O gün, başkanın bu iddialı ve keskin açıklaması, Beşiktaş'ın fikstürdeki konumu itibariyle tebessümle karşılanmıştı. Başkanın o günkü açıklaması Beşiktaş'ın tarihi dönemeçlerinden biriydi. Başkan Çebi'nin dün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı toplantısına katıldım. Başkanın "Şampiyon olacağız" söylemini altını çizerek vurgulaması, 10 Eylül'den sonra yapılan ikinci hamledir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da son 5-6 haftada beklenmedik puanlar kaybetmesine rağmen sanki Beşiktaş yarışın dışında kalmış gibi bir algı oluşturuldu. Başkan bıçak gibi bunu kesmek ve mevcut durumun fotoğrafını çekmek istedi. Yeni bir psikolojik başlangıç yapıldı. Toplantıda iki temel nokta daha var. Başkanın 'Çok konuşmuyorsak, Beşiktaş'ın haklarını savunmuyoruz anlamına gelmez' çıkışı, ikincisi de 'Aboubakar istersek bizimle, Rosier ve Ghezzal için de girişimlerimiz sürüyor' bilgisi. Ama en önemlisi itham etmeden, yargılamadan Demba Ba üzerinden yaptığı tespitleri. Demba Ba'ya atıfta bulunarak, "Dürüst, karakterli bir oyuncu. Var ya da yok bilemem ama ağzına çektiği fermuarı açmalı, kamuoyunu aydınlatmalı' vurgusu da önümüzdeki günler için atılmış, cevap bekleyen bir mesaj. Her zaman söylediğim bir nokta var; olağanüstü bir şampiyonluk süreci yaşıyoruz. Puan kaybeden değil, bu yarışı vazgeçen kaybeder.

O yüzden favori Beşiktaş ama F.Bahçe ve G.Saray'ın da şansı inkâr edilemez.