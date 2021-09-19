FATİH DOĞAN

Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele etmek için geniş kadro kuran Beşiktaş, dün Antalya deplasmanında ilk yarı sakatlıkların ve rotasyonun soğuk yüzüyle tanıştı. Sıkıntının ana kaynağı Vida ve Welinton'un sakatlıklarına maç günü hastalanan Rosier de eklenince, uyumsuzlukların oluşturduğu sıkıntılar Beşiktaş'ın oyun düzenini temelden sarstı. Kalede Mert, sağda Gökhan, solda Kenan, ortada Salih değişikliklerini de dikkate aldığımızda rotasyon Antalyaspor'un oyundaki üstünlüğüne dönüştü. Geçen sene 6-3-1 gibi defansif oyunları çok deneyen Ersun Yanal dün kendi kimliğini yanıltan oyunla sahadaydı. Solda N'Sakala'nın üzerine yaptığı presle kaptığı toplar ve Beşiktaş defansının uyumsuzluk zafiyetlerini ortaya çıkaracak baskıyı ve derinlemesine ortaları iyi yaptı. Etkili oyun, Wright ve Veysel'le ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. 22'de Necip'in yerine giren Pjanic'ten sonra Sergen Yalçın'ın 2. yarıya Larin, Ghezzal ile başlayarak yaptığı hamle sonuç verdi. Ancak maçın dönüş anı Larin'in asistiyle 49'da Rıdvan'ın akıl dolu golüydü.

Günün en çok koşan ismi Batshuayi, Fredy ve Boffin'in hatasını affetmeyerek beraberliği getirdi. Beşiktaş'ın galibiyet golünü gecenin iyi isimlerinden Ghezzal atsa da 45 dakikalık sürede Larin bize göre sahanı en iyi performansına imza attı. Maç, hem temposu hem pozisyonları hem de teknik adamların müdahale hikâyeleriyle üst düzeydi. Yanal ve Yalçın'ı içinde hataların da güzel hamlelerin de yoğun olduğu bu güzel oyunu bize izlettirdikleri için teşekkür ediyorum.