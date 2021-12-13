FATİH DOĞAN

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından "Beşiktaş'a daha fazla zarar vermek istemiyorum" diyerek istifa eden Sergen Yalçın'sız çıktığı Kayseri maçında zorlandı ama sarsıntıların girdabından unutulmayacak bir geri dönüşle çıktı Beşiktaş. Dolu tribünlerin eşliğinde emaneten görev verilen altyapının kıymetli hocası Önder Karaveli, zafere giden yolda yerinde hamleleriyle dikkat çekti.

Birincisi; Welinton'u kesip, Serdar Saatçı, solda Rıdvan, ileride Can gibi genç oyuncularla çıkıp taraftarın gönlünü kazandı. Maçın başında hakem Ali Şansalan'ın korner kararını 'benden çıktı' diyerek değiştirtecek kadar örnek duruş sergileyen Serdar Saatçı bir de asist yaparak güvenenleri boşa çıkarmadı.

Siyah-beyazlı takımın fiziksel ve zihinsel olarak çok sarsıntılar yaşadığı veriler ortada duruyor, 90'dan sonra yenilen goller de... Doğru oyuncu değişiklikeriyle Beşiktaş, çok iyi maç çıkaran Kayserispor karşısında müthiş bir dönüşe imza attı. Bunu 116 km koşarak eski istatistiklerinin üzerine çıkan bir tempoyla gerçekleştirdi.

Önder Karaveli hoca 74'te Atiba'nın yerine Oğuzhan'ı, aynı dakikada Larin'in yerine Güven'i aldı. Güven'in göbekten zorlamaları sürekli markajdaki Batshuayi'yi boşa çıkarıp nefes aldırdı. Sessiz golcü bu taktiksel değişikliğin karşılığını iki golle taçlandırdı. Gecenin kilidini açan role soyunan Güven, son golüyle de kulübeyi onurlandırdı.

Son haftalarda ve maçın önemli bölümünde duygusal olarak gel-gitler yaşayan Beşiktaş'ta galibiyet sonrası, derbi öncesi tribün&futbolcu birleşmesi gecenin en önemli fotoğrafıydı.