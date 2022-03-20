Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fatih Doğan Artık veda zamanı geldi
FATİH DOĞAN
20 Mart 2022, Pazar FATİH DOĞAN

Artık veda zamanı geldi

Futbol golle sonuçlanmayan bir oyun olsa, başarı terazisi 'topu rakip ceza alanına sokma, pozisyona girme, gol kaçırma'yı tartsa Beşiktaş açık ara şampiyonluğa ulaşır, Batshuayi de sezonun futbolcusu olurdu!
Ancak taraftarlar çok koşan, çok pozisyona giren ama gol atamayan Batshuayi'den de kazanma kültürünü kaybeden Beşiktaş'ın futbolundan da sıkıldı. Artık iyi mücadele etmeleri, sayısız pozisyona girip harcamaları taraftarı teselli etmiyor. Dün Dolmabahçe'de taraftar reflekslerini görünce, sonuçtan bağımsız iyice netleşti: "Yeter" diyorlar... Haklılar.
Geçen sezonun şampiyonu, 3 kupalı Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti. Ardından Süper Lig'i ve kupayı, dün de yüksek ihtimal ikincilik şansını...
Sergen Yalçın ilk yarıda, "Çözemiyorum" dedi, istifa etti. Beşiktaş'a zarar vermemek adına yakışanı yapmıştı. Önder Karaveli, iyi bir Beşiktaşlı'dır. İnanıyorum ki yapması gerekeni yönetime iletmiştir.
Ancak şunu söyleyebilirim ki Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra boşta olan Şenol Güneş'e, Okan Buruk'a, Rıza Çalımbay'a burun kıvırıp birçok şeyi kaybettikten sonra Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala İngiltere Championship ekibi West Bromwich'in eski hocası Valerien Ismael'in çözüm olarak sunulması şaşırtıcı ve tartışılması gereken bir durum.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA