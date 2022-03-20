FATİH DOĞAN

Futbol golle sonuçlanmayan bir oyun olsa, başarı terazisi 'topu rakip ceza alanına sokma, pozisyona girme, gol kaçırma'yı tartsa Beşiktaş açık ara şampiyonluğa ulaşır, Batshuayi de sezonun futbolcusu olurdu!

Ancak taraftarlar çok koşan, çok pozisyona giren ama gol atamayan Batshuayi'den de kazanma kültürünü kaybeden Beşiktaş'ın futbolundan da sıkıldı. Artık iyi mücadele etmeleri, sayısız pozisyona girip harcamaları taraftarı teselli etmiyor. Dün Dolmabahçe'de taraftar reflekslerini görünce, sonuçtan bağımsız iyice netleşti: "Yeter" diyorlar... Haklılar.

Geçen sezonun şampiyonu, 3 kupalı Beşiktaş, önce Şampiyonlar Ligi'ni kaybetti. Ardından Süper Lig'i ve kupayı, dün de yüksek ihtimal ikincilik şansını...

Sergen Yalçın ilk yarıda, "Çözemiyorum" dedi, istifa etti. Beşiktaş'a zarar vermemek adına yakışanı yapmıştı. Önder Karaveli, iyi bir Beşiktaşlı'dır. İnanıyorum ki yapması gerekeni yönetime iletmiştir.

Ancak şunu söyleyebilirim ki Sergen Yalçın ayrıldıktan sonra boşta olan Şenol Güneş'e, Okan Buruk'a, Rıza Çalımbay'a burun kıvırıp birçok şeyi kaybettikten sonra Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala İngiltere Championship ekibi West Bromwich'in eski hocası Valerien Ismael'in çözüm olarak sunulması şaşırtıcı ve tartışılması gereken bir durum.