FATİH DOĞAN

"Karşılıklı gol düellosu yaşanır, yılın derbisi olur" dediğimiz Beşiktaş- F.Bahçe mücadelesi, teknik adamların "Önce kontrol sonra gol" planı nedeniyle kısır bir derbiye dönüştü. Jesus hücumda üçlü, savunmada beşli defans hattının önüne orta sahada iki altı Arao ve Crespo'yu koyunca Beşiktaş'ın bütün geçiş yollarını kapadı. Galibiyeti getirecek ikinci bölgeden üçe geçmeyi ikinci yarıya bıraktı. Ismael'in bu hattını aşmak için 11'inde Dele Alli'yle hamlesi sonuç vermedi. Beşiktaş'ın ilk yarı 4-5 kez ofsayta düşmesi bu kısır döngünün aşılması gereken başka bir sorunuydu!

Hakem yönetimi durağan oyunu daha da durağanlaştıran bir haldeydi. Bu hakemlerle oyun kesinlikle gelişmez!

Ersin Destanoğlu'nun imza sonrası moralinin düzeldiği görülürken 4 pozisyonda Tayyip Talha yerinde müdahaleleriyle 4x4'lük bir performans sergiledi.

Beşiktaş son dakikalarda özellikle Ghezzal oyuna girdikten ve Rosier de ona dahil olduktan sonra biri direkten dönen üst üste pozisyonlar buldu. 89'da haftalardır solda hücuma hiç katkı sağlamayan Masuaku'nun yerine Umut Meraş'ın alınması gecenin şakasıydı. Kendi evinde kendi taraftarı önünde maç kazanamayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, almadığı risklerle kaybettiğinin farkına yakında varır.