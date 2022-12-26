FATİH DOĞAN

Gaziantep-Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısı, futbol kalitesi açısından vasat bir maçtı.

Ev sahibi Gaziantep'in sezon başından beri başarıyla uyguladığı bir planı var. Oyunu birinci bölgede kabul edip rakibe bıraktıkları topu her kaptıklarında Maxim'e ya da Figueiredo'ya ulaştırıp kontradan gol planlıyorlar. Bunu da haftalardır sabırla ve başarıyla deniyorlar. Ev sahibi, beklediğimiz gibiydi. Ancak Beşiktaş her atağa kalkıştığında Atiba geri dönüşler yaptı, yapmak zorunda kaldı. Maçın en iyilerinden Gedson Fernandes, Necip ve Atiba'nın önünde yalnız gözüktü.

Öne ara pasları atacak, oynayıp ver kaçlar yapacak bir ismi, bence formda bir Josef'i gözler aradı. Siyahbeyazlı takım özellikle de 66'da Şenol Güneş, Necip ve Umut'un yerine Muleka ve Masuaku'yu aldıktan sonra Cenk Tosun ve Redmond'u içeri çekmeyi başarınca pozisyonlar bulmaya başladı. G.Antep aradığı golü, durdurulamayan Figueiredo'yla buldu. Maçın son dakikalarında Weghorst'la cevap verdi. Ancak ikinci yarı Weghorst ve Cenk'in kaçırdığı pozisyonlar var ki atsalar galibiyete de ulaşabilirlerdi. Beşiktaş kazanma istikrarı yaşamak istiyorsa kanat beklerinin hücuma yüksek katkıyla oyunda olmasının yanı sıra son vuruşlarda daha isabetli şut yüzdesi, daha net pozisyonlar alması gerekiyor.