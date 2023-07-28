FATİH DOĞAN

Beşiktaş'ta transfer sesleri, sancıları ve taraftarın gönül kırıklığı camianın üzerine sis perdesi gibi çökmüştü. Maç önü, gollerden sonraki ve maç bitimi 'yönetim istifa sesleri' duyulmayacak, görülmeyecek, özellikle göz ardı edilmeyecek seviyedeydi. Yönetim özellikle transfer kaynaklı bu sitemi dikkate alacaktır. Böyle bir ortamda Tirana karşısında bir Avrupa maçında sezonu açmak kolay değil. Bu yüzden sakatlara, eksikliklere rağmen Şenol Güneş yönetiminde iyi bir başlangıç yapıldığını düşünüyorum. 10 gün sonra takımla çalışmalara başlayacak kaptan Cenk Tosun'un yokluğu hissedildi. Ancak Muleka'nın sağ yerine sol kanattaki performansının çok daha iyi olduğunu ve gizli golcü formasyonunu daha çok sevdiğini söyleyebilirim.

Onur'un, Rosier'in önündeki rolü yeni bir deneyimdi. Attığı gol alkışı hak edecek ve kafaları karıştıracak kadar değerliydi. Rosier'in hatasında yenilen golü de dikkate alınca Ghezzal oynayana kadar ya da yeni kanat transferi örneğin Rebic gelene kadar oralarda farklı rekabet sahneleri izleyebiliriz. Rebic demişken sorunların %90 giderildiğini ve bugün sağlık kontrolü için İstanbul'a getirilmesinin planlandığını söyleyebilirim.. Beşiktaş'ta istek var, takım oyunu var ama özellikle topla çıkışlarda ve atak sonlandırmada ciddi kalite eksiklikleri var. Bunlar bir an önce giderilirse Şenol Güneş iddialı bir takım ortaya çıkaracaktır.