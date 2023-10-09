FATİH DOĞAN

Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye ağaçlı yoldan geçerken kalabalıklar içinde yalnız yürüyen binlerce taraftar gördüm! Tavırlarında aidiyet vardı ama yüzlerinde inanç, dillerinde coşku yoktu… Ağaçlı yolda tek yürek ve yüksek motivasyonla maça yürüme, yerini belirsizliğe bırakmıştı. Bu hikâye olağanüstü kongre kararının ardından bitecek mi?

Başkan Ahmet Nur Çebi yenilenmiş yönetimle yeniden aday olup olmayacağına çarşamba günü karar verecek! Hasan Arat adaylığını açıkladı, çalışıyor. Emre Kocadağ başkanın kararını bekliyor. Serdal Adalı ile de konuştum, süreci yakından izliyor. Ahmet Nur Çebi için Ercan Taner'e "3. sınıf 2. adam…" diye sert açıklama yapan Fikret Orman'ın adaylık değil ama hesaplaşma peşinde olduğu görülüyor. Eski başkanların çoğunun adaylığına sıcak baktığı Divan Başkanı Tevfik Yamantürk sanırım bu kaotik yapının netleşmesini, toz dumanın kalkmasını bekliyor.

Taraftar ise bildiğiniz gibi… Dillerinde istifa sesleri ve dün ilk kez 5 dakika futbolculara sırtlarını da döndüler. Oyuna bakınca bu uyarıyı alan, sahada çimleri yolan, rakibi parçalayan bir futbolcu grubu görmedim. Maçın en hareketli isminin Burak Yılmaz olduğunu söyleyebilirim. Kulübede sahadaki bazı oyunculardan daha fazla koşu mesafesi yapmış olabilir. Taraftarın tezahüratla ikinci golde, penaltıyı Cenk'ten alıp Ghezzal'a attırması sosyolojik ve sportif açıdan altı çizilmeli. Bu Beşiktaş, G.Saray derbisini kazanırı vadetmiyor. Kazansa bile bu taraftar yeni listeyle aday olması halinde Başkan Ahmet Nur Çebi'ye yol vermez gibi gözüküyor.