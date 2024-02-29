FATİH DOĞAN

Planlarının odağına Ziraat Türkiye Kupası'nı koyan Beşiktaş, Tümosan Konyaspor'u yolundan çekerek yürüyüşünü sürdürdü. Tüpraş Stadı'nda yarı final biletini uzun süredir sözleşme sancısı yaşadığı Türk yıldızları Salih ve Cenk'in golleriyle almış olması, gecenin hoş sürpriziydi. Siyah-beyazlı yönetimin, G.Saray derbisi sonrası kuracağı sözleşme masasına iki yıldızın da ellerini güçlendirerek oturacakları kesin! Salih'in, Muçi'nin şutuyla kaleciden seken topta fırsatçılığını konuşturması perdeyi açtı. Ancak oyunu açan daha önemli hamle, Muçi'nin sol ve sağda oynatılıp Salih'in forvet arkasında başlatılmasıydı. İstanbul maçında ileride top tutmakta ve rakip üzerinde baskı oluşturmakta zorlanan Beşiktaş, dün bu sayede gelişme gösterdi. İkinci yarı Salih, Cenk değişikliği de skora direkt gol katkısı yaptı. Ancak Salih'siz orta sahada top tutmakta zorlandı. 2-0 ve sonraki değişikliklerde pazar günkü Galatasaray derbisinin de çok önemsendiğini gösteren hamlelerdi. Salih, Rashica, Masuaku'nun dışarı alınası mantıklı, ancak Santos'un Aboubakar'ı hiç oynatmaması, Ghezzal'ın 90'da oyuna alınması kafaları karıştırdı. Ki Aboubakar, Galatasaray derbisinde Beşiktaş'ın gizli ya da açık silahı olmalıdır. Tezahüratlardan anlaşılacağı üzere camia, Galatasaray derbisinde bir zafer bekliyor.

Mert, Colley, Masuaku, Salih, Musrati, Cenk, Rashica, Semih hazır bir şekilde derbiyi bekliyor.