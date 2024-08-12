FATİH DOĞAN

2023-24 sezonunu Türkiye Kupası ile kapatıp, yeni sezonu Süper Kupa'yı kazanarak açmak Beşiktaş için müthiş bir moral ve yeni sezon öncesi yüksek motivasyon oldu. Süper Lig'e Samsunspor galibiyetiyle başlanması, bu güzel fotoğrafın tamamlanması anlamına geliyordu. Öyle de oldu. Ancak zaferi getiren gollerin yeni transferler Rafa Silva ve Paulista'dan gelmesi transfer sürecini tamamlamaya çalışan yönetimin hem moralini hem elini güçlendirdi. Özellikle ilk golde Semih'in asistindeki derinlik ve güzellik kadar Silva'nın koşusu, kontrol ve gol vuruşu büyük kalite göstergesiydi. Oyun beklentilerin gerisinde kalsa da Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir gol organizasyonuydu. Beşiktaş, 2-0'ı bulmanın etkisiyle de olabilir Samsunspor'a gereğinden fazla topla oynama alanını ve pozisyonlar verdi. Bunda siyah-beyazlı takımın geniş alanda oynaması, stoperiyle forveti arasında 65-70 metre mesafede oynaması etkendi.

Samsun, sahada kompakt oynayamayan Beşiktaş'ın bıraktığı boşlukları değerlendirdi. Svensson'u ve rakip ceza alanını çok zorlayan Marius biraz daha şanslı olsa gole ulaşabilirdi. 45'te Paulista-Necip değişikliği zorunlu, 70'te Semih- Onana değişikliği orta sahayı toparlamak için doğru hamleydi. Sahada iyi işler yapan Marius'un çıkması Ercan Kara'nın girmesi Samsunspor adına şaşırtmadı değil! Samsun, sezona evinde yenilerek başlasa da iştahı, taktiksel planları açışından umut vericiydi. Beşiktaş, çok önemli bir galibiyet alarak lige iyi bir giriş yaptı.