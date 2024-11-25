FATİH DOĞAN

Eleştirilere kulaklarını tıkadığın gün değişime ve gelişime yolları kapandığın gündür. "Ben bilirim, biz en iyisini biliriz" yaklaşımının insanlara, kurumlara çok şey kaybettirdiğini defaatle tercüme ettim. Bronckhorst yetemedikleri kadar inatlarıyla da Beşiktaş'ın bu günlere gelmesinde baş sorumludur. Yönetim, Hollandalı'nın hatalarına müdahale etmemesiyle, çözüm üretememesiyle diğer sorumludur. "Biz kötü gidişatı gördük, başkanı uyardık ama…" diyen, "Sözümüzü dinletemedik, dikkate alınmadık" imâsında bulunan varsa, ses verip ya da istifa müessesini işleme koymadıysa onlar da bu tabloda pay sahibidir. Milli arada takımlar eksiklerini giderir. Sakatlarını iyileştirir, komisyon eksiklerini giderip, taktiksel idmanlarla yenilenir. Beşiktaş'ta tam tersi. Ne zaman milli ara olsa Beşiktaş görülmemiş tatiller yapıyor. Rakip takımlar çalışıyor, hocaları PR yapıp ilişki geliştiriyor. Bronckhorst ve ekibi tarihte görülmemiş bir oranda ve süreyle milli araları İstanbul dışında tatilde geçiriyor. Geldiği günden bu yana bu uyarılar yapılmasına rağmen Hollandalı, tatilinden vazgeçmiyor. Göztepe daha çok isteyen, koşan ve oynayan taraftı. Silva dışında ayakta kalan oyuncu yoktu! Tatil takımı bozmuş. Bu takımın kondisyon seviyesini, bütün verileriyle açıklamaya davet ediyorum. Bir takımın 65'ten sonra bu kadar düşmesi normal değil. Beşiktaş taraftarı adeta sabır testinden geçiyor. Başkan Hasan Arat ve yönetiminden liderlik ve doğru müdahaleler bekliyor.