İSKENDER GÜNEN

Sezon öncesi yapılan hazırlık kampı lig için önemlidir. Oyunculara çok fazla yükleme yapıldığı için hazırlık maçlarında alınan sonuçlar her ne kadar önemli değilse de takımın genel yapısını ortaya çıkarması açısından ilk işarettir.

Hangi mevkilerde sorunlar olduğu ve nerelere transfer gerektiği konusunda bilgi verir. Trabzonspor hazırlık kampında 4 maç yaptı, ciddi tek rakip Spartak Moskova'ydı ve bu karşılaşmayı da 4-1 kaybettiler. Geçen yıl en sorunlu bölge savunma bloğuydu.

Sağ bek Pereira ve sol bek Novak gerekli yeterlilikte olmayan iki isim. Savunmanın ortasındaki uyumsuzluk ve yetersizlikten dolayı birçok maçta öne geçmelerine rağmen sorunlar yaşadıkları bir gerçekti.

Üstelik bu yıl orta alanda takıma büyük katkısı olan Okay'ın yokluğunu düşündüğümüzde Kucka'nın yanında Yusuf'un da değerlendirilebileceğini düşünüyorum.

Trabzonspor'un özellikle savunmanın ortasına en az 3 oyuncu transfer etme zorunluluğu var. İran'dan transfer edilen sol kanat Amiri'nin nasıl katkı vereceği önümüzdeki maçlarda ortaya çıkar. Sağ kanatta ise Abdülkadir'e şans verilmesi doğru bir tercih değil. Abdülkadir 8 numara gibi oynadığı zaman takıma daha fazla katkı yapar diye düşünüyorum.

Kulübün içinde bulunduğu mali durum gerekli transferler için ne yazık ki büyük bir sorun oluşturmakta. İlerleyen günlerde özellikle savunmada istenilen transferler gerçekleştirilmezse, bu durum ligdeki maçlarda Trabzonspor'un başına çok büyük işler açar