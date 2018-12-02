İSKENDER GÜNEN

Bu maçın başlığı neden nihayet? Çünkü geçen yıldan beri büyük maçlarda başarılı sonuçlara imza atan Trabzonspor, ardından oynadığı maçlarda puan kaybı yaşadı. Örneğin bu yıl Galatasaray'ı yendikten sonra Alanyaspor deplasmanında 3 puan alsa daha farklı bir konumda olabilirdi. Onun için bu maçı, bir kırılma maçı olarak görmek gerekiyor. Kayserispor gibi haftalardır kötü sonuçlar alan bir takıma karşı alınan 3 puanın önemi büyük. Maçı iki bölümde değerlendirmek lazım. 70. dakikaya kadarki bölüm ve sonrası... 70. dakikaya kadar ikinci bölgeye sıkışan ve kale önü tehlikelerinin az olduğu bir oyun... Her iki takım da gol pozisyonu üretme konusunda yetersizler. Trabzonspor'un Yusuf ve Sosa ile direkten dönen iki topu var. Maça 6 ofansif oyuncu ile başlamasına rağmen Trabzonspor, bir türlü hücumda gerekli organizasyonları yapamadı. Onazi, orta alanda çok önemli bir isim. Bunu bütün çıplaklığı ile gördük. Çünkü Onazi olduğunda Yusuf; rakip alanda etkili olan ve topla buluşan isim olarak öne çıkıyor. 70. dakikadan sonra ise Ekuban'ın ikinci forvet olarak oyuna girmesi ve Abdülkadir'in sağ kenara çekilmesiyle ilk yarı üretkenliği olmayan kenarlar, daha etkili olmaya başladı. Sağ kanatta Pereira, Yusuf ve Abdülkadir ile geliştirilen ataklar golün habercisi oldu. Rakibi büyük bir baskı altına alarak hataya zorladılar. İlk gol duran toptan geldi. Trabzonspor, önce Ekuban ardından da maçın son saniyelerinde Amiri ile gelen ikinci golle hak ettiği 3 puanı alan taraf oldu.