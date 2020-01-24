İSKENDER GÜNEN

Bu maç bizlere bir kez daha gösterdi ki VAR, bazılarına var bazılarına yok... İkinci yarıda Nwakaeme, rakibinden sıyrıldığı anda ayağına gelen darbe sonucunda yere düştü. Hakem pozisyona çok yakın. Görmemesi mümkün değil! Herkes pozisyonu 'Ceza sahası içinde mi dışında mı' diye düşünürken ya da hakemin VAR'a gitmesini tartışırken, anlamsız bir biçimde Nwakaeme'ye sarı kart gösterildi ve itirazlar sonucunda kırmızı kart geldi. Diyelim hakem hata yaptı. VAR hakeminden herhangi bir uyarı neden gelmedi? Bir takımın kaderiyle bu kadar kolay oynanmamalı diye düşünüyorum. Hakemin yaptığı bu büyük hata hem Trabzonspor için turu zora soktu hem de Nwakaeme gibi bu takım için çok önemli bir ismin Yeni Malatyaspor deplasmanında oynayamayacak olmasına sebep oldu. Trabzonspor adına en büyük kazanç kaleci Erce Kardeşler oldu. Çok kritik kurtarışlara imza attı. Penaltılara giden maçta kurtarışlarıyla takımını çeyrek finale taşıdı.