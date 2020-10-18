İSKENDER GÜNEN

Sorunlarla dolu bir ilk 11… Çünkü Nwakaeme, Ekuban ve de Abdulkadir Parmak gibi çok önemli oyunculardan yoksun bir 11… Maç başında önde baskı yapmaya çalıştılar ama bireysel yeteneğiniz yoksa top üçüncü bölgeye geldiğinde problem başlar. İlk yarı Abdülkadir Ömür, Afobe ve Diabete'ye orta alandan gerekli destek gelmediği için bu sorunlar ortaya çıktı. Orta alan bir takımın kalbidir. Eğer burada yaratıcı oyuncunuz yoksa işiniz çok zor. Kamil Ahmet ve Safa ilk kez bir arada oynadılar. Önlerinde de Baker... Mücadele ve de yardımlaşmada herhangi bir sorun yok. Ama top Trabzonspor'a geldiği anda sorunlar başlıyor. Baker'ın hiç gereği yokken yaptığı anlamsız bir hareket sonrasında İrfan Can ile gelen golden sonra Başakşehir moral avantajını da ele geçirdi.

Golden sonra takımı coşturacak bir oyuncu arandı. Örneğin Abdülkadir Ömür gibi. Bazı oyuncular var ki takım istenilen düzeyde olmadığı zaman ortaya yeteneği ile çıkar. Abdülkadir Ömür'den koşullar ne olursa olsun daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz. Sezon başından beri bu takımın belirli bir oyun sistemi olmadığını ve de sorunlar yaşayacağını belirtmeye çalıştım.

Yalnız koşullar ne olursa olsun kendi sahanızdaki bir maçta eğer siz Trabzonsporsanız kornerleriniz ya da girdiğiniz gol pozisyonları rakipten daha fazla olmak zorunda. Bunu gerçekleştiremediğinizde 'sakat ve cezalı oyuncularımız var' gibi bahanelerin arkasına saklanamazsınız. Çünkü bu takımın tarihine baktığınızda şampiyon olduğu yıllarda sorunların bugünden daha fazla olduğu gerçeğini kimse göz ardı etmemelidir diye düşünüyorum.