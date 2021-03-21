İSKENDER GÜNEN

Coşkulu, arzulu bir maç başlangıcı... İlk kez ofansif anlamda daha üretken bir Trabzonspor vardı sahada... Topa daha fazla sahip olmasına rağmen gol pozisyonlarında önceki maçlardaki üretkenlikten uzaktılar. Ama dün ilk yarıda hem topa sahip oldular hem de hücumda zengindiler

Abdullah Avcı, Erzurumspor maçı ile oyun sisteminde değişiklik yaptı, 4-2-3-1'den 4-1-4-1'e döndü... Önde Nwakaeme'nin etkisizliğine rağmen Djaniny ile Ekuban'ın öne çıktığı bir oyun izledik. İlk golde Djaniny'nin getirdiği ve kaleciden dönen topu Ekuban ağlara yuvarladı. Ankaragücü'nün penaltı ile beraberlik sayısından sonra ise gecenin en etkili ismi Djaniny'nin asistinde Ekuban 2-1'i buldu. Üçüncü gol ise Djaniny'nin kişisel becerisiyle geldi... Djaniny gerçekten değişik bir figür. Coşkulu ve oynama isteği olduğu her maçta dünkü gibi takımına önemli katkılar yapabilir.

Orta alanda Abdulkadir Parmak, Bakasetas ve Yunus Mallı, Erzurum maçına göre daha olumlu görüntüler sergiledi. İkinci yarının özellikle son bölümlerinde Ankaragücü'nün daha etkili olduğu anlar var. Oyuncu değişiklikleri de bunu tetikledi ama Uğurcan'ın kurtarışları olmasa ilk yarıdaki güzel görüntüler boşa gidebilirdi. Vitor Hugo ile Edgar ligin en iyi defans ikilisi... Hüseyin bu maçta verilen görevi en iyi yapan oyunculardan biriydi. Ama Hüseyin'in sakatlanmasıyla Hosseini'nin girmesi defansın dengesini de bozuldu. Bir de Nwakaeme'yi 90 dakika sahada tutmak yanlış bir tercih olsa gerek. Farklı bir sonuçla 3 haftalık aradan sonra alınan galibiyet gelecek haftalara da olumlu yansıyacaktır.