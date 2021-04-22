İSKENDER GÜNEN

Son 4 maçta alınan beraberliklerde eğer istenilen sonuçlar ortaya çıksaydı herhalde bu maçın Trabzonspor için önemi çok daha farklı olabilirdi. Pandemi sürecinde yoğun maç trafiğinde ligin sonuna doğru fiziksel anlamda düşüşler yavaş yavaş çıkmaya başladığı için oyunda tempo çok fazla yükselemedi. Aynen dün olduğu gibi… İlk yarıdaki kontrollü oyunda gole daha yakın taraf Trabzonspor'du. Nwakaeme'nin direkten dönen topu ve de Bakasetas'ın iki çok önemli gol pozisyonu var. Geçtiğimiz haftalara göre Trabzonspor orta alanda daha olumlu bir oyun ortaya koydu. Bunun en büyük nedeni de uzun bir sakatlık dönemi sonrasında Berat'ın ve son haftalardaki artan performansıyla Baker'ın aralarındaki uyumuydu. Özellikle Baker savunmadan aldığı her topu olumlu kullanmasıyla öne çıkan isim oldu.

Önde ise Nwakaeme ve Ekuban'ın etkisizliğinde Djaniny en verimli isimdi. 60. dakikadan sonra ise rakip alanda Trabzon, top kayıplarını fazla yaptığı için ve de geri dönüşlerde geç kaldığından sorunlar ortaya çıktı. G.Saray ilk yarıya göre daha fazla atakta bulundu. Ama dönen topu iyi takip eden Egdar'ın vuruşu ile öne geçen taraf oldular. 1-0'dan sonra oyuncu değişiklikleri doğru bir tercihti. Fakat hiç gereği yokken ceza yayında yapılan faul sonucunda 3 puan ile ayrılacakları maçtan 1 puanla yetinmek zorunda kaldılar. Önce Hatay ardından G.Saray maçlarının son dakikalarında yenilen gollerle giden 4 puan büyük kayıp.