İSKENDER GÜNEN

Son yıllarda seyrettiğimiz mücadele gücü en yüksek ve de üst düzey temponun olduğu bir maçtı. Futbol bir 'an' ve bu anların yaşandığı pozisyonların çokluğu öne çıktı. Hamsik'in pası ve atağı başlatan Cornelius ile Trabzonspor daha maçın başında 1-0 öne geçti. Konyaspor gibi bir takıma karşı deplasmanda öne geçmek doğaldır ki büyük önem taşır. Fakat ardından Vitor Hugo'nun bilinçsizce yaptığı hareket ve gördüğü kırmızı kart oyunun şeklini değiştirdi. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra Abdullah Avcı'nın daha farklı bir oyun kurgusuna döneceğini düşündük. Öndeki Abdülkadir Ömür'ü dışarı alıp stoper özellikli bir oyuncuyu tak-ı ma alması gerekirken, Berat'ı savunmanın göbeğine çekti. Böyle bir dizilişte Konyaspor'un büyük bir baskı kurduğunu gözlemledik. Özellikle Trabzonspor'un sol kenarından Serdar Gürler ve de Skubic'in ikili oyunlarıyla geliştirdiği ataklar vardı. Bunun sonucunda Konyaspor beraberliği yakaladı. 1-1'den sonra ise ilk yarının sonuna kadar Konyaspor, dönen topların hepsini aldı. Trabzonspor, öne çıktığı zaman ise rakibe topu çabuk teslim etti. Bu bölümde Serdar Gürler'in direkten dönen topu Konya'nın girdiği net gol pozisyonları mevcut. İkinci yarı ise Abdülkadir Ömür dışarı alındıktan sonra Djaniny ile oyuna başlayan bir Trabzonspor... Bu tercih de tartışılabilir. Konya'nın ikinci golü geldikten sonra ise Djaniny öyle bir performans ortaya koydu ki Konyaspor sahasında çoğalan ve de gol pozisyonları üreten bir yapı ortaya çıktı. Konyaspor savunma oyuncularının büyük hatasından sonra gelen beraberlik golünün ardından Gervinho kaleciyle karşı karşıya kaldığında golü atsa galibiyete uzanan taraf Trabzonspor olurdu.Kaleci Uğurcan, 4'ü net 8 kurtarışıyla beraberliği getiren isimdi. 10 kişi kalmalarına rağmen ikinci yarı Trabzon'un mücadelesi ve de kazanma azminin saygıyla karşılanması gerekir.