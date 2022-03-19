İSKENDER GÜNEN

Öncelikle maç Çaykur Rizespor için büyük önem taşıyordu. Çünkü alt sıralardan kurtulmak adına mutlak 3 puanı alması gereken taraftı. Saha koşulları olumsuz, çizgiler bile net değildi! Her iki takım için de sorunların başlangıcı olarak yorumlanabilir. Fakat topla daha fazla oynayan, bireysel becerileri olan taraf Trabzonspor. Olumsuz saha koşullarının olduğu ilk yarıda Trabzonspor'un Visca ile girdiği net gol pozisyonu var. Kendi sahasında oynamasına rağmen Rizespor'un ise duran toplardan başka rakip alanda üretkenlikten uzak bir yapısı mevcuttu. Orta alanda Siopis, Trabzonspor için gerçekten önemli bir isim. Mücadele gücü yüksek, saha koşulları ne olursa olsun konsantrasyonu yüksek yapısıyla takıma katkı yapmaya çalışan bir isimdi. Bu maçta da kritik pozisyonlarda rakipten kaptığı toplarla öne çıktı. İkinci yarıda önce Djaniny'nin getirdiği topla Abdülkadir, Trabzonspor'u öne geçirdi. Sonrasında Nwakaeme'nin gereksiz hamlesiyle gelen penaltıyla Rizespor'un beraberlik golü geldi. Yine elle gelen ikinci penaltıyla ağların sarsılmasından sonra gelişen atakla Djaniny beraberliliği sağladı. Bazı maçlarda olumsuz saha koşullarında beklentilerin uzağında bir performans ortaya çıkar. Aynı dünkü Rizespor maçı gibi. Rize, hızlı bir atak geliştirdi, kaleci Erce pozisyonu sezip daha önceden kalesini terk etmesi gerekirdi. Ama çıkmadığı için Rizespor kazandığı penaltıyı gole çevirmesiyle Trabzonspor'a ikinci yenilgisini aldırdı. Ama bir başka gerçek var ki dünkü saha koşulları ve rakibin ortaya koyduğu mücadele gücü ve direnç. Kaybedilen 3 puanın Trabzonspor için çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum.