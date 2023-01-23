İSKENDER GÜNEN

Bir gerçeği tespit etmek gerek. İki takım arasında bireysel anlamda ve oyun anlayışı olarak büyük farklar var. İlk yarı Yusuf Yazıcı'nın duran toptan attığı golden başka üretkenlik sorunu yaşandığı da bir gerçek. İstanbulspor oyunu kendi alanında kabul eden ama hücumda hiçbir etkinliği olmayan bir takım. Bir de çok adamla savunma yapmasına rağmen öylesine yetersizlikleri var ki eğer Trabzosporlu oyuncuların ilk yarıda final pası ya da bireysel becerileri daha iyi olsa farkı ilk 45 dakikada yakalayabilirlerdi. İkinci yarı ise aradaki oyuncu kalitesi öne çıktı ve goller ardı ardına geldi. Dünkü alınan sonucu doğal karşılamak gerektiğini düşünüyorum. Alınan 3 puan oyuncuların kendilerine olan güvenlerini ve bundan sonraki maçlar için motivasyonlarını üst düzeye çıkarması açısından önemli. Unutulmaması gereken en önemli olgu ise kendi sahanızda rakip kim olursa olsun ortaya koyduğunuz performans ve aldığınız sonuçlardır. Geçen yılki istikrar ise deplasmanlarda ortaya koyduğu oyun ve sonuçlardı. Bu maçta alınan farklı bir sonuç olsa da rakibin gerek savunma gerek hücum yetersizliğini göz önünde bulundurmak daha gerçekçi bir yorum olur. Bundan sonraki haftalar için her ne kadar moral kondisyonununuz daha üst düzeye çıkarsa da böyle farklı sonuçların olduğu maçlarda bile eksikleri görmek daha gerçekçi çözümler üretmemize yardımcı olur. Kupa maçından sonra Yusuf Yazıcı'nın bu maçta da golle buluşması büyük değer taşıyor.