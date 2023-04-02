İSKENDER GÜNEN

Görünen o ki Trabzonspor için Süper Lig'de hedef yok! Sıradan takım görüntüleriyle oynanan bir maç ve sorunlar çok fazla. Yenilen ilk gol Trabzonspor savunmasının yerleşme hatasından kaynaklandı. Ardından Kayserispor'un savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Gomez beraberlik golünü attı. Önce sahaya çıkan 11'de orta alan yetersizliğini görmemiz gerek. Siopis, Yusuf ve Abdülkadir ile başlanan bir maç…

Siopis, mücadele gücü yüksek tek isim. Yusuf ve Abdülkadir top rakipteyken geriye dönmekte zorlandılar. Önde top ile buluştuklarında da ofansif anlamda katkıdan uzaktılar. Rakip de orta alanı çok iyi kullandı. Ayağa paslarla ve savunmanın ortasına attığı toplarla rahatlıkla pozisyonlar yakaladılar. Thiam'la da ikinci golü buldular. İlk yarıda Markovic'in önce direkten ardından kaleciden dönen gol pozisyonundan başka hiçbir üretkenlik yoktu. İkinci yarı rakip 3. golü de penaltıdan bulmasına rağmen Abdülkadir Ömür'ün ilk yarıya göre daha fazla katkı yaptığını gördük. Rakipten 2 top kaptı ve önce ikinci golü attı, sonra penaltıyla beraberlik geldi. Yenilen 4. golde ise önce defansın ardından Uğurcan'ın hatası vardı.

Sonuç olarak yaşanılan süreçte oyuncu performansında büyük bir düşüş var. Bu da sahaya yansıyor. Sezon başından beri transfer tahtası kapalı olan, önemli oyuncuları ayrılan Çağdaş Atan'ı başarısı için özellikle kutlamak gerekir.