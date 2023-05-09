İSKENDER GÜNEN

Son 5 maçın 4'ünde mağlup olup bir beraberlik alan, geçen yılın şampiyonu olan takım... Şu an içinde bulunduğu durumu yorumlayabilmemiz inanın çok zor. Başarısızlığın nedenlerini irdelemek gerekmekte ama analitik düşünceden yoksunluk olan bir yerde bu sorun çözülebilir mi? Yeni bir teknik adam, kulübün içinde bulunduğu mali durum... Gelecek sezonda sorunlar düzelir mi? Bana göre olanaklı gözükmüyor ama umarım yanılırım. Çünkü dünkü maçı seyrettikten sonra öylesi sorunlar var ki bu sorunları çözümlemek için uzun vadeli planlar yapmak gerekir. Yoksa ancak günü kurtarabilirsiniz ki bu da olanaklı gözükmüyor.

Maçın 10. dakikasında Ankaragücü gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Eksik kalan takıma karşı gol Umut Bozak'la ilk yarının uzatma dakikalarında geldi. Bu ana kadar Trabzonspor'un eksik rakibine karşı iki kenardan geliştirdiği atak girişimi yoktu. İkili forvetle çıktığınız maçta orta alandaki oyuncuların performansı ve bu oyuncularla yapacağınız iletişim, yakalayacağınız gol pozisyonları için büyük önem taşır. Orta alanda Hamsik ilerlemiş yaşına rağmen oyunun aklıydı. Bardhi oyunda var mı, yok mu belli değil. İki kenardan da istenilen üretkenlik gelmediği için gol pozisyonu üretmekte yetersizlikler öne çıktı.

İkinci yarı Ankaragücü'nün beraberlik için geldiği anlar vardı. Eksik yakalandığı anda ise Umut Bozok ikinci golü attı. Uzun bir aradan sonra kazanılan 3 puan var ama yukarıda belirttiğim gibi önemli olan gelecek sezon.