İSKENDER GÜNEN

Yusuf Sarı ile söze başlamak gerek. Trabzonspor, zamanında onun gibi yetenekli bir oyuncuya sahip olmasına rağmen gerektiği biçimde kullanamadı... Maçın kilit oyuncusu Yusuf Sarı. Adana Demirspor'un tüm ataklarını yönlendiren ve attığı golde en büyük pay sahibi olan isimdi. İki takım arasındaki en büyük fark; biri kazanma azmi üst düzeyde, maçı kazanmak için sorumluluk anlayışı yüksek bir oyun modeli içerisinde olan Adana Demirspor, diğeri ise rakibi çok büyük olarak gören, önde Onuachu'dan başka top üçüncü bölgeye atıldığında hiçbir üretken yapı içerisinde olmayan bir takım var. İlk yarıda rakip alanda topun üçüncü bölgede hiçbir üretkenliğin olmadığı, bırakın gol pozisyonu üretmeyi atak girişiminde bile yetersizlikler olduğu bir yapı var.

Sorun orta alan ve önde oynayan oyuncularla ilgili. Maçın ikinci yarısında geride olan bir takım, rakip alanda daha fazla organize girişimde bulunmalı. Ama önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenarlardan geliştirebileceğiniz ve ceza sahası içerisinde bu oyuncuyu topla mutlak buluşturmanız gereken bir oyun anlayışına sahip olmanız da gerekmekte. Ancak Trabzonspor, bunu sadece bir kez yapabildi. Bu da sonucu değiştirememelerinin en büyük nedeni. Hedef üst sıralar ve şampiyonluk yarışında olmaksa, oynanan oyun ne yazık ki bunlar için yeterli değil.