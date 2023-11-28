İSKENDER GÜNEN

Dört maçta alınan 10 puan üst sıralar için büyük önem taşıyor. Sivasspor maçı ise daha farklı hedefler için bir mihenk taşıydı. Fakat bu gerçekleşmedi. Avcı, Trabzonspor'a geldikten sonra takım savunmasını öne çıkaran bir anlayışı yerleştirmeye çalıştı. Görünen o ki sıkıntılar devam etmekte. Sivasspor karşısında sorunlarla dolu bir ilk 30 dakikalık süreç vardı.

Bana göre en önemli eksik, orta alandaki yetersizlikler. Bakasates, Abdülkadir Ömür ve Mendy… Böyle bir orta sahada rakip alanda topu kaybettiğinizde problem çıkar. Sivasspor'un attığı 1. gol ve ardından gelen 2. gol de rakip alanda kaybedilen toptan sonra orta alanın çabuk geçildiğini gördük. 2-0'dan sonra ise maçın kırılma noktası 39. dakika. Çünkü kadronuzda Pepe gibi üst düzey bir oyuncunuz varsa şapkadan tavşan çıkartma şansınız olur. Attığı gol tek kelimeyle kendi yeteneğine bir örnektir. 2-1'den sonra yapılan oyuncu değişiklikleri var. Bunun sonucunda ilk yarı biterken mükemmel bir hücum organizasyonuyla Onuachu'yla gelen beraberlik golü… İkinci yarı Sivasspor'un kazandığı 3. golden önce Eren'e yapılan bir hareket vardı, bana göre faul olmalıydı. Ne hakem ne de VAR devreye girdi. Enis'in getirdiği topta Trezeguet'nin attığı beraberlik golüyle 1 puan alındı… Henüz Trabzonspor'un istikrarlı bir oyun anlayışını sahaya yansıtması için zamana ihtiyacı var. Bu maçtan çıkaracağı dersler olduğu kesin.