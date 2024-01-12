İSKENDER GÜNEN

Bulunduğu yeri koruma ve daha yükseklerde yer alabilmek için önündeki takımların puan kayıplarını beklemek durumunda olan bir Trabzonspor var… Amaç oynanan oyundan çok bunu gerçekleştirebilmek için alınması gereken 3 puan. Dünkü maçta bu gerçekleşti. Alınan galibiyetten bağımsız futbol sorgulanmalıdır diye düşünüyorum. Çünkü beklentilerin ve arzu edilenin uzağında bir görüntü ile karşı karşıya geldiğimiz gerçeğini görmeliyiz. Atılan iki gol duran toptan geldi. Sorun geçen yıldan beri bir türlü çözülemedi. Çünkü top 3. bölgeye geldiğinde üretkenlikten uzak yapı hâlâ devam etmekte. Önde baskıyı yaptığınız bir maç ama o baskıyı yaptığınızda orta alan ve savunmada sorunlar var. Orta alanda Berat ve Mendy ofansif süreçlerde hâlâ yeterlilikten uzaklar. Savunmanın iki kenarından da yeterli atak girişimleri bulunmadığı için önde Onuachu'nun ceza alanı içerisinde topla buluştuğu anlar gerekli yeterlilikte değil. Bu da gol pozisyonu ve daha fazla üretkenlik gerçekleştirememenizin en büyük nedeni. Görünen o ki; sorunların başlangıcı savunma… Çünkü savunmanın ortasında oynayan iki futbolcu oyuna çıkarken yeterli kaliteye sahip değil. İki kenardan da ofansif anlamda takıma katkı verebilecek atak girişimlerinden yoksunlar. Çözümü mutlak Abdullah Avcı bulmak zorunda. Bunun gerçekleşmediği takdirde sonraki maçlar için sorunlar büyük oranda yine ortaya çıkar.