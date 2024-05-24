İSKENDER GÜNEN

Hayal kırıklığı ile geçen bir sezon. Hedef Süper Lig'de üçüncü olmaktı, geçen hafta bu amaç gerçekleşti. Bir başka hedefse sezonu kupayla bitirebilmek yani Türkiye Kupası'nı almak. Fakat ikincisi ne yazık ki gerçekleşmedi. Yani bir sezon daha kupasız kapatıldı. Öyle bir maç ki başlangıç, sonraki süreç ve de bitiş... İlk yarı iki isimden bahsetmek gerek. Birincisi Onuachu. Her ne kadar futbol, takım oyunu olsa da bazı oyuncular var ki sonucu yetenekleriyle değiştirebilirler. Dün de Onuachu, orta alandan aldığı ve de rakibini geçtiği pozisyonda takımını öne geçirdi. Böylesi bir final mücadelesinde üstünlüğü bulmak moral kondisyonu arttırır. 1-0'dan sonra ise topa daha fazla sahip olan taraf Beşiktaş'tı. Bu süreç içinde ikinci bir futbolcu öne çıktı. Kaleci Uğurcan, 3 net pozisyonda Beşiktaş'a izin vermedi. Orta sahada kontrolü tamamen rakibe verdiğinizde kendi yarı sahanızda çok adamla kaldığınız zaman hata yapma riskiniz öne çıkar. Hiç pozisyon yokken Bardhi kaynaklı gelen penaltı golüyle şanslar eşitlendi. Yenilen ikinci golde Trabzonspor savunmasının büyük hatası vardı. Yapılan değişiklikler ve de oyunun son dakikalarında duran toptan Pepe ile gol geldi. Bu gol Trabzonspor'u umutlandırdı ancak sonradan oyuna giren Pepe'nin hatası sonucu Al- Musrati, Trabzonspor'un rüyasını bitirirken, kupayı Kartal kaptı...